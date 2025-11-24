LA NACION

Las conversaciones de Ginebra han sido un "éxito decisivo" para los europeos, dice ministro alemán

BERLÍN, 24 nov (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo el lunes que las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Ginebra sobre la modificación de un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra con Rusia habían producido un "éxito decisivo" para los europeos.

"Todas las cuestiones que conciernen a Europa, incluidas las relativas a la OTAN, han sido eliminadas de este plan: se trata de un éxito decisivo que logramos ayer", declaró Wadephul a la radio Deutschlandfunk.

"Estaba claro desde el principio, como hemos dicho en repetidas ocasiones, que no debe alcanzarse ningún acuerdo pasando por encima de europeos y ucranianos", añadió. (Redacción de Friederike Heine; edición de Himani Sarkar; edición en español de Jorge Ollero Castela)

