Las conversaciones de Ginebra han sido un "éxito decisivo" para los europeos, dice ministro alemán
- 1 minuto de lectura'
BERLÍN, 24 nov (Reuters) -
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo el lunes que las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Ginebra sobre la modificación de un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra con Rusia habían producido un "éxito decisivo" para los europeos.
"Todas las cuestiones que conciernen a Europa, incluidas las relativas a la OTAN, han sido eliminadas de este plan: se trata de un éxito decisivo que logramos ayer", declaró Wadephul a la radio Deutschlandfunk.
"Estaba claro desde el principio, como hemos dicho en repetidas ocasiones, que no debe alcanzarse ningún acuerdo pasando por encima de europeos y ucranianos", añadió. (Redacción de Friederike Heine; edición de Himani Sarkar; edición en español de Jorge Ollero Castela)
