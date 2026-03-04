Las conversaciones de la Junta de Paz están "en suspenso" debido a la guerra en Irán, según Indonesia

Por Stanley Widianto

YAKARTA, 4 mar (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que las conversaciones de la "Junta de Paz" de Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, de la que el sudeste asiático es un miembro clave que aporta tropas, se han suspendido debido a la guerra en Oriente Medio.

La guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado la muerte de decenas de civiles, ha sumido al transporte aéreo mundial en el caos y ha provocado una subida de los precios del petróleo tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

"Todas las conversaciones sobre la Junta de Paz están en suspenso, ya que toda la atención se ha desplazado a la situación en Irán", dijo el ministro Sugiono, conocido por un solo nombre, el martes por la noche en respuesta a una pregunta sobre los llamamientos para que Indonesia abandone la Junta de Paz tras el nuevo conflicto en Oriente Medio.

"También consultaremos con nuestros amigos y colegas del golfo Pérsico, ya que ellos también están siendo atacados", declaró Sugiono a los periodistas tras asistir a un acto junto al presidente Prabowo Subianto.

La participación de Indonesia en la junta ha suscitado críticas por parte de expertos y grupos musulmanes del país, que afirman que compromete el apoyo tradicional del mayor país de mayoría musulmana del mundo a la causa palestina.

Indonesia respalda una solución de dos Estados.

El Consejo Indonesio de Ulemas, un importante organismo clerical, dijo el 1 de marzo que Indonesia debería abandonar la junta, alegando que el ataque de Trump a Irán ha invalidado la iniciativa.

Por su parte, Nahdlatul Ulama, la mayor organización musulmana de Indonesia, afirmó que Yakarta debería utilizar su posición para presionar a Israel y EEUU para que pongan fin a la violencia.

Trump propuso por primera vez la creación de la junta en septiembre, cuando dio a conocer un plan para poner fin a la guerra de Israel en Gaza, y posteriormente amplió su mandato para abordar otros conflictos globales que suelen ser gestionados por las Naciones Unidas.

Sugiono también dijo que Prabowo está dispuesto a actuar como mediador en la guerra de Irán en un intento por "calmar y rebajar la tensión en la región".

Indonesia está preparando 1.000 soldados para su posible despliegue en Gaza a principios de abril como parte de una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz propuesta, según informó su ejército, como parte de la Fuerza Internacional de Estabilización mandatada por la ONU. También se le ha asignado el papel de comandante adjunto de la fuerza.

(Información de Stanley Widianto; edición de Gibran Peshimam y Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Patrycja Dobrowolska)