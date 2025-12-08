Las conversaciones de paz con EE. UU. están siendo constructivas pero no fáciles, dice Zelenski

KIEV, 7 dic (Reuters) -

Las conversaciones con representantes de Estados Unidos sobre un plan de paz para Ucrania han sido constructivas pero no fáciles, dijo el domingo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, antes de sus consultas previstas con líderes europeos en los próximos días.

Zelenski mantuvo una llamada el sábado con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el yerno de este, Jared Kushner, y se espera que se reúna con líderes franceses, británicos y alemanes el lunes en Londres.

Otras conversaciones están previstas en Bruselas.

"Los representantes estadounidenses conocen las posiciones ucranianas básicas", dijo Zelenski en su discurso nocturno por vídeo. "La conversación fue constructiva, aunque no fácil".

Trump ha dicho que poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, que se acerca a su cuarto año y ya es el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo su reto más difícil en política exterior.

A pesar de la mediación de Estados Unidos y los contactos periódicos de alto nivel, el progreso en las conversaciones de paz ha sido lento, con disputas sobre las garantías de seguridad para Kiev y el estatus del territorio ocupado por Rusia aún sin resolver.

Moscú dice estar abierto a las negociaciones y culpa a Kiev y a Occidente de bloquear la paz, mientras que Ucrania y sus aliados afirman que Rusia está dando largas al asunto y utiliza la diplomacia para afianzar sus avances.

Los líderes europeos han respaldado un proceso diplomático gradual para Ucrania, vinculado a garantías de seguridad a largo plazo y una ayuda militar sostenida. Trump, sin embargo, se ha centrado en un rápido acuerdo y reparto de cargas, y los diplomáticos advierten de que las conversaciones siguen siendo frágiles y vulnerables a los cambios en la política de Estados Unidos.

(Información de Oleksandr Kozhukhar en Kiev y Lidia Kelly en Melbourne; redacción de Lidia Kelly; edición de Edmund Klamann; edición en español de Jorge Ollero Castela)