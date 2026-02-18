Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia entran en su segundo día con presión sobre Kiev

Por John Revill y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 18 feb (Reuters) -

Los negociadores de Ucrania y Rusia tenían previsto iniciar el miércoles en Ginebra la segunda jornada de conversaciones, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmaba que Estados Unidos estaba ejerciendo una presión indebida sobre él para que pusiera fin a la guerra que dura ya cuatro años.

Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Suiza se han celebrado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, apuntara en dos ocasiones en los últimos días que correspondía a Ucrania y a Zelenski tomar medidas para garantizar el éxito de las conversaciones.

En una entrevista con el sitio web estadounidense Axios publicada el martes, Zelenski afirmó que "no era justo" que Trump siguiera pidiendo públicamente a Ucrania, y no a Rusia, que hiciera concesiones en las negociaciones para alcanzar un plan de paz.

Zelenski también dijo que cualquier plan que exigiera a Ucrania ceder territorios que Rusia no había capturado en la región oriental del Dombás sería rechazado por los ucranianos si se sometiera a referéndum. "Espero que solo sean sus tácticas y no una decisión", dijo Zelenski en la entrevista, según Axios.

Zelenski volvió a agradecer a Trump sus esfuerzos por lograr la paz y dijo a Axios que sus conversaciones con los principales negociadores estadounidenses, el enviado Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, no implicaban el mismo tipo de presión.

Trump dijo a los periodistas el lunes: "A Ucrania más le vale sentarse rápidamente a la mesa. Solo les digo eso".

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, dijo que las conversaciones del martes se habían centrado en "cuestiones prácticas y los mecanismos de las posibles decisiones", sin dar más detalles.

Las autoridades rusas no hicieron comentarios sobre las conversaciones.

Sin embargo, las agencias de noticias rusas citaron a una fuente que afirmó que las conversaciones fueron "muy tensas" y duraron seis horas en diferentes formatos bilaterales y trilaterales.

Antes de que comenzaran las conversaciones, Umerov minimizó las esperanzas de un avance significativo en Ginebra, afirmando que la delegación ucraniana estaba trabajando "sin excesivas expectativas".

En su discurso nocturno del martes, Zelenski dijo que estaba esperando un informe del equipo negociador en Ginebra.

"Estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia un acuerdo digno para poner fin a la guerra", dijo Zelenski. "La pregunta para los rusos es: ¿qué es lo que quieren exactamente?".

La reunión de Ginebra sigue a dos rondas de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi que concluyeron sin avances significativos, ya que ambas partes seguían muy distanciadas en asuntos clave, como el control del territorio en el este de Ucrania.

A primera hora del miércoles, Witkoff dijo que los esfuerzos de Trump para que Rusia y Ucrania entablaran conversaciones estaban dando sus frutos.

"El éxito del presidente Trump al reunir a ambas partes de esta guerra ha supuesto un avance significativo, y estamos orgullosos de trabajar bajo su liderazgo para poner fin a la matanza en este terrible conflicto", dijo en X. "Ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y seguir trabajando para alcanzar un acuerdo". (Información de John Revill, Olivia Le Poidevin y Ron Popeski; edición de Michael Perry; edición en español de Jorge Ollero Castela)