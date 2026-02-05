Las críticas a la "batalla cultural" de Kast

En Chile y como parte de su compromiso de campaña, afirmó que el suyo sería "un gobierno de emergencia", y por lo tanto no abordaría temas complejos, como los derechos reproductivos o de colectivos de la diversidad sexual; todos combatidos por la entidad organizadora del foro, que promueve el matrimonio entre hombre y mujer y se opone al aborto, entre otros.

Desde partidos de la centroderecha que apoyaron su candidatura mostraron preocupación por el marcado tinte ideológico de Kast en su visita en Europa; se reunió también con representantes de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), y con Patriotas por Europa, que dirige el líder de la ultraderecha española Vox, Santiago Abascal.

El senador Felipe Kast, sobrino de Kast y representante de la derecha más liberal, mostró inquietud sobre cómo su discurso podría traducirse en políticas públicas. Desde el partido Demócratas, el senador Matías Walker, manifestó que su discurso no conversa con "el entorno plural e ilustrado" del Parlamento Europeo y podría perjudicar la proyección internacional de su futura administración.

"No vamos a dejar nunca de lado las emergencias y las urgencias sociales", defendió hoy en Roma el presidente electo sobre su gobierno con foco en la contingencia.

Pero aclaró que "eso no quiere decir que en algunas materias nosotros (no) veamos que los temas se plantean desde una radicalidad que ha impedido el progreso".

"Cuando hablo de un ambientalismo e indigenismo radical, un animalismo exacerbado, lo que estoy diciendo es que el sentido común nos dice que para volver a crecer tenemos que volver a encontrarnos", señaló.

En esa línea, agregó que sigue llamando a la unidad nacional en el combate al crimen organizado, la defensa de fronteras o las mejoras en la atención en salud, "y ahí el radicalismo en ciertas ideologías, impide que avancemos en la construcción de hospitales… tenemos que resguardar las condiciones para que los animales, los invertebrados, puedan sobrevivir, pero primero la persona", afirmó, aludiendo a proyectos paralizados debido a evaluaciones de impacto ambiental negativas. (ANSA).