Las críticas del Papa a Trump animan a altos cargos católicos de EE. UU. a ayudar a los inmigrantes

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 7 nov (Reuters) -

Las recientes críticas del papa Francisco a las políticas antiinmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están alentando los esfuerzos católicos por ayudar a los inmigrantes atrapados en la ofensiva de línea dura del Gobierno, dijeron altos cargos de la Iglesia estadounidense.

Después de que pidiera el martes una "profunda reflexión" en Estados Unidos sobre el trato del Gobierno a los inmigrantes, varios obispos de alto rango, así como la principal red de monjas católicas del país y su federación nacional de caridad, dijeron a Reuters que intensificarían su trabajo.

"Los comentarios del papa Francisco refuerzan la determinación de quienes en Estados Unidos seguimos profundamente comprometidos con la acogida del extranjero", dijo Kerry Alys Robinson, presidenta y directora ejecutiva de Catholic Charities USA, una federación nacional de 168 organizaciones caritativas católicas.

Francisco, el primer papa estadounidense, ha expresado su desaprobación del trato del Gobierno de Trump a los inmigrantes.

"Hay una profunda reflexión que debe hacerse en términos de lo que está sucediendo", dijo el pontífice el martes, cuando se le preguntó sobre la condición de los migrantes detenidos en una instalación federal en Broadview, Illinois, cerca de Chicago.

"Sé lo mucho que significa para los detenidos y sus familias que el papa Francisco esté prestando mucha atención al sufrimiento de los migrantes y sus familias aquí", dijo a Reuters el cardenal de Chicago Blase Cupich.

Cupich, que dirige una archidiócesis que incluye a cerca de dos millones de católicos, dijo que las enseñanzas de la Iglesia sobre la ayuda a los inmigrantes no pueden ser ignoradas.

"No se trata de un valor abstracto que la gente que se dice cristiana pueda ignorar fácilmente", dijo el cardenal. "No, este es el tipo de imperativo moral que se pone a prueba en el aquí y ahora".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Broadview, dijo en un comunicado el miércoles que los detenidos allí son mantenidos en condiciones humanas y reciben tres comidas al día.

La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson dijo que el presidente Trump fue elegido sobre la base de compromisos con los votantes estadounidenses que incluían deportar a los "extranjeros ilegales criminales".

"Está cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense", dijo Jackson a Reuters.

(Información de Joshua McElwee; información adicional de Yesim Dikmen en Roma, Ted Hesson y Steve Holland en Washington; edición de Daniel Flynn; edición en español de Paula Villalba)