Las cuatro mejores escuderías marcan el paso en ensayos de F1 de 2026

Las cuatro mejores escuderías de la Fórmula 1 en 2025 -Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari- dominaron este miércoles el inicio de la segunda semana de ensayos de pretemporada en Baréin, señal de que la jerarquía podría ser la misma en 2026 a pesar del cambio radical en el reglamento

El pequeño reino del Golfo albergó la semana pasada una primera tanda de test y, de miércoles a viernes, seguirá con su circuito de Sakhir abierto a los 11 equipos del paddock para que sigan su proceso de adaptación a las nuevas reglas sobre motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes, ante del inicio de la temporada en Melbourne (Australia) el 8 de marzo

Este miércoles el top 4 copó los primeros puestos separados por apenas ocho décimas de segundo

El británico George Russell (Mercedes) dio su mejor vuelta en 1:33.459, superando al australiano Oscar Piastri (McLaren) por diez milésimas

Por detrás siguieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 280, 593 y 699 milésimas respectivamente

El francés Isack Hadjar, en su segunda temporada en F1 y primera en Red Bull, fue sexto a 800 milésimas, por delante del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, relegado a 840 milésimas

Carlos Sainz Jr (Williams) fue octavo este miércoles, pero a más de un segundo y medio de Russell. Noveno fue el argentino Franco Colapinto, de Alpine

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) no rodó este miércoles en el circuito de Sakhir

Clasificación del primer día de la segunda tanda de ensayos de pretemporada de F1, este miércoles en el circuito de Sakhir, en Baréin:

1. George Russell (GBR/Mercedes) a 1:33.459 (76 vueltas)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 0.010 (70)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 0.280 (70)

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.593 (54)

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 0.699 (69)

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 0.801 (66)

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 0.840 (44)

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1.654 (55)

9. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1.795 (60)

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1.804 (71)

11. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 2.231 (55)

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 2.294 (61)

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 2.319 (42)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 2.439 (61)

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) a 2.515 (26)

16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 2.959 (65)

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 3.077 (28)

18. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 3.282 (49)

19. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 3.310 (75)

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrai) a 3.339 (35)

21. Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 4.732 (24)