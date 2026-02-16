Las cuestiones territoriales serán parte de las conversaciones sobre Ucrania, dice el Kremlin

MOSCÚ, 16 feb (Reuters) -

El Kremlin dijo el lunes que lo que denominó "cuestiones principales", incluidas cuestiones delicadas relacionadas con el territorio, se debatirían en las conversaciones de paz sobre Ucrania que se celebrarán esta semana en Ginebra.

Las conversaciones, entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, están previstas para el martes y el miércoles, en un momento en que Kiev se encuentra bajo una presión cada vez mayor por parte de EEUU para llegar a un acuerdo y Moscú exige que ceda la totalidad de la zona de Dombás.

El Kremlin confirmó que la delegación rusa estaría encabezada por Vladímir Medinski, asesor del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Esta vez, la idea es debatir una gama más amplia de cuestiones, incluidas, de hecho, las principales. Las cuestiones principales se refieren tanto a los territorios como a todo lo demás relacionado con las demandas que hemos planteado", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Afirmó que el jefe de inteligencia militar, Igor Kostiukov, también participaría en las conversaciones y que el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, participaría en un grupo de trabajo separado sobre cuestiones económicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está dispuesto a mediar para poner fin a un conflicto que ha calificado de "baño de sangre" sin sentido, aunque Rusia y Ucrania siguen muy distanciadas en cuestiones clave como el territorio, quién controla la central nuclear de Zaporiyia y el papel de las tropas occidentales en la Ucrania de posguerra. (Información de Reuters; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)