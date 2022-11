Las cupríferas chinas dicen que se necesita más minería para aumentar la oferta

PEKÍN, 9 nov (Reuters) - Los principales productores de cobre de China están instando al gobierno a extraer más cantidad de este metal, tanto en el país como en el extranjero, a medida que aumenta la preocupación por las interrupciones del suministro mundial, informó el miércoles la publicación estatal China Nonferrous Metals News.

Jiangxi Copper Co Ltd, Zijin Mining, Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd y otros instaron a las autoridades competentes en una reunión celebrada el martes a lanzar una nueva ronda de prospección de mineral lo antes posible y abrir un nuevo lote de minas para su desarrollo, informó el periódico.

La presión de la industria se produce en medio de la creciente preocupación por el suministro mundial de cobre, que se utiliza en el transporte y la construcción, y cada vez más en los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos, de rápido crecimiento.

En Perú, la mina de cobre Las Bambas, propiedad de la minera china MMG Ltd, dijo que ha comenzado a reducir las operaciones debido a recientes bloqueos de comunidades indígenas, que han interrumpido la actividad de forma intermitente durante meses.

La chilena Codelco, la mayor minera de cobre del mundo, dijo esta semana que ampliaría los trabajos de mantenimiento en su fundición de Chuquicamata a 135 días, desde una parada inicialmente prevista de 90 días.

China es el primer consumidor mundial de cobre y depende de las importaciones para cerca del 25% de su consumo.

Las empresas mineras deberían explotar minas más profundas y amplias y trabajar en la prolongación de la vida útil de sus yacimientos, mientras que las empresas de fundición deberían acelerar el desarrollo de los recursos en el extranjero y optimizar su disposición en la cadena de la industria, dijeron las empresas chinas en la reunión, según informó el diario.

Sin embargo, las mineras chinos se enfrentan a crecientes factores adversos en el extranjero, ya que los países compiten por asegurar recursos críticos.

La semana pasada, Canadá ordenó a tres empresas chinas que abandonen sus inversiones en minerales canadienses, alegando la seguridad nacional.

China produjo 10,49 millones de toneladas de cobre refinado el año pasado e importó 23,40 millones de toneladas de mineral y concentrado de cobre.

(Reporte de Siyi Liu y Dominique Patton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

