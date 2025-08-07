"Las decisiones solo las toma Netanyahu", ministros

"Todas las decisiones, dijeron, las toma Benjamin Netanyahu.

Filtraciones, enfrentamientos por publicidad con el Jefe de Estado Mayor, discusiones sin sentido y ministros excluidos: esta es la situación entre bastidores", escribe el portal.

Fuentes cercanas al gabinete afirmaron que la única excepción en las reuniones es la ministra Orit Strock, quien "entra en detalles y demuestra una sorprendente competencia. No duda en preguntar por qué el ejército elige una opción en lugar de otra, y a veces incluso afirma que 'el emperador está desnudo'. Sin embargo, sus comentarios a menudo no se toman en serio".

Los ministros chocan frecuentemente con el Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, a veces solo para aparentar firmeza en sus posiciones. El exjefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, también ha sido utilizado como blanco por ministros de derecha, especialmente Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich y Miri Regev.

Durante las reuniones, Netanyahu suele recordarles la importancia de mantener un debate decente, pero no siempre funciona, sostiene Ynet. (ANSA).