Las declaraciones de Boris Johnson sobre el "partygate" investigadas por el Parlamento

La comisión de investigación que interrogará el miércoles a Boris Johnson por el "partygate", escándalo de las fiestas celebradas en Downing Street pese a las normas anticovid, examinará las declaraciones del ex primer ministro para determinar si mintió a sabiendas al Parlamento.

Si se descubre que Johnson mintió intencionadamente a los diputados, podría ser suspendido, lo que amenazaría seriamente su futuro político.

Estas son las principales declaraciones que serán examinadas.

- 1 de diciembre de 2021: "se respetaron todas las normas en el número 10" de Downing Street, dijo el primer ministro ante la Cámara de los Comunes, en su primera declaración sobre el tema, después de que el diario Daily Mirror revelara la celebración de fiestas el día anterior.

- 8 de diciembre de 2021: "desde que surgieron estas acusaciones, se me ha asegurado en varias ocasiones que no hubo fiestas y que no se incumplió ninguna norma anticovid", insistió, en reacción a la difusión por el canal ITV de un vídeo condenatorio de su entonces jefa de prensa, Allegra Stratton.

En el vídeo se ve a Stratton ensayando respuestas a posibles preguntas de los medios sobre el asunto y riéndose antes las afirmaciones de que el personal de Downing Street había celebrado fiestas de Navidad. A raíz del escándalo dimitió.

Ante los diputados, Johnson se declaró "furioso" por el contenido del vídeo. Pocos días después, el primer ministro anuncia la creación de una investigación interna sobre el escándalo, dirigida por la alta funcionaria Sue Gray.

- 12 de abril de 2022: Johnson y su esposa Carrie, junto con su entonces ministro de Finanzas, Rishi Sunak, fueron multados por participar en una fiesta por el cumpleaños de Johnson en junio de 2020.

"Tengo que decir francamente que, en ese momento, no se me ocurrió que esto podría haber sido una infracción de las normas", se defendió Johnson.

- 25 de mayo de 2022: el informe de la investigación de Sue Gray describió las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia.

Aunque Johnson dijo "lamentar amargamente" la imagen que se daba de su equipo en el informe, se negó a dimitir pese a los llamados de la oposición.

"Nunca se me ocurrió que estaba haciendo otra cosa que lo que creía que era mi deber como primer ministro durante una pandemia, y por eso lo hice", dijo, justificando su asistencia a las fiestas de despedida de sus colegas.

"Cuando me presenté ante esta cámara y dije con toda sinceridad que se habían seguido las normas y directrices en todo momento, eso era lo que yo creía que era cierto. Ese fue sin duda el caso cuando asistí a reuniones para despedir a funcionarios", declaró ante el Parlamento.

Johnson acabó dimitiendo el 7 de julio de 2022.

Jit-acc/mb

AFP