Las defensas aéreas rusas derriban un dron que se dirigía a Moscú, según el alcalde
LA NACION
MOSCÚ, 24 nov (Reuters) - Las defensas aéreas rusas derribaron el lunes un dron ucraniano que se dirigía a Moscú, según informó el alcalde de la ciudad, lo que obligó a tres aeropuertos que prestan servicio a la capital a restringir temporalmente todos los vuelos entrantes y salientes.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo en un comunicado que los servicios de emergencia estaban trabajando en el lugar del dron derribado.
Las restricciones de vuelo se introdujeron y levantaron rápidamente en los aeropuertos de Domodedovo y Zhukovski, pero seguían vigentes en el aeropuerto de Sheremetievo, el mayor de la ciudad, a las 10:10 GMT. (Información de Reuters; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn)
