Las delicadas alianzas entre operadores de telecomunicaciones y satélites

¿Aliados hoy y rivales mañana? Los acuerdos entre los grupos de telecomunicaciones y los operadores de satélites se multiplican, pero ambos sectores corren el riesgo de convertirse en competidores en un futuro, por lo que algunos optan por alejarse de Starlink

Los grandes operadores de telecomunicaciones y de satélites fueron los principales protagonistas de la inauguración el lunes del Congreso mundial de la telefonía móvil que se celebra en Barcelona

El gigante estadounidense SpaceX, dirigido por el multimillonario Elon Musk, anunció que lanzará en 2027 una nueva generación de satélites Starlink "direct-to-cell", equipados con antenas que permiten conectarse a los teléfonos sin tener que pasar por una antena terrestre

Igualmente, esa compañía y Deutsche Telekom oficializaron un acuerdo para ampliar "las comunicaciones móviles en las zonas donde la extensión de la red es particularmente difícil"

Este no es, sin embargo, un caso aislado, porque según un estudio publicado en enero por GSMA Intelligence, gabinete vinculado a la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones, ya se crearon 133 asociaciones entre ambos sectores en el ámbito de la conectividad móvil

"La razón por la que los operadores quieren trabajar con los satélites es que disponer de la mejor red sigue siendo el elemento más importante para ganar cuota de mercado", explica a la AFP Tim Hatt, director de investigación y consultoría de GSMA Intelligence

Pero los avances del "direct-to-cell" hacen que crezca el riesgo de que los ahora aliados acaben compitiendo en un futuro

Starlink, que dispone de la mayor constelación en órbita baja, no oculta sus ambiciones

Aunque todavía depende de los operadores tradicionales, la compañía aspira a prescindir de ellos, tras haber adquirido en septiembre de 2025 frecuencias del grupo estadounidense EchoStar por 17.000 millones de dólares

"Pendiente de las autorizaciones regulatorias", como precisó el lunes el vicepresidente de Starlink Engineering, Michael Nicolls, a la empresa le gustaría usar esas frecuencias a escala mundial para su próxima generación de satélites

- Desafíos -

Conscientes del riesgo, algunos operadores buscan otras vías, especialmente en Europa

Ese el caso de la británica Vodafone, que se asoció en noviembre con AST SpaceMobile para crear la empresa conjunta SatCo, con sede social en Luxemburgo

Pese a contar con una constelación aún incipiente, la compañía estadounidense "dispone de una gran ventaja: un número bastante elevado de operadores de telecomunicaciones no quiere trabajar con SpaceX porque consideran que, en el futuro, SpaceX será un posible competidor más que un socio", explica a la AFP Simon Baker, analista especializado en telecomunicaciones y satélites en la consultora IDC

Así, Orange y Telefónica desvelaron el lunes sendas alianzas con AST SpaceMobile y SatCo

Michaël Trabbia, director general de la división Orange Wholesale, aseguró no obstante que el grupo utilizaría "todas las tecnologías disponibles"

La empresa francesa ya estableció dos alianzas en este ámbito: una en Francia, con la estadounidense Skylo, y otra en España, con SpaceX, para su compañía conjunta MasOrange

"Pero también somos muy vigilantes respecto a estos desafíos de soberanía tecnológica, a los riesgos y a las normas europeas", subrayó Trabbia durante una presentación ante la prensa

Orange quiere incluir en su alianza con SatCo "medidas específicas para cumplir las exigencias de seguridad europeas", para garantizar así que los satélites no puedan ser controlados desde el extranjero cuando sobrevuelen Europa

La alternativa estrictamente europea, por el momento, aún queda lejos, ya que Eutelsat, que dispone de la segunda constelación activa en órbita baja, todavía no se lanzó al "direct-to-cell"

Pero su director general, Jean-François Fallacher, dejó entrever que el grupo podría estar a un paso de emprender este camino

"Es, evidentemente, un tema que estamos mirando actualmente", indicó durante la presentación de resultados del grupo en febrero