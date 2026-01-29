Las demandas de Bolivia a Chile, entre ellas la salida al mar

Este deseo se origina en la Guerra del Pacífico de 1879, donde Bolivia, junto a su aliado Perú, fue derrotada por Chile.

Como consecuencia de esta derrota, Bolivia perdió su acceso soberano al mar, y con la firma del tratado de 1904, la región de Antofagasta pasó a ser parte de Chile de manera irrevocable, privando a Bolivia de sus puertos en Antofagasta y Tocopilla, entre otros.

En tiempos más recientes, el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) presentó en 2013 una demanda ante la Corte de La Haya para obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar.

Sin embargo, en 2018, la corte internacional falló que Chile no estaba obligado a entablar negociaciones con Bolivia sobre este tema, lo que representó una dura derrota política para Morales.

La situación no concluyó ahí. En 2021, el expresidente boliviano interpuso una nueva demanda contra Chile relacionada con el uso de las aguas del río Silala.

El gobierno chileno argumentó que se trataba de un río internacional y, por lo tanto, tenía derecho a utilizar sus aguas.

Finalmente, en diciembre de 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falló a favor de Chile, determinando que el río Silala es un curso de agua internacional y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a un uso equitativo y razonable de sus aguas, conforme al derecho internacional.

Este fallo reafirma las complejidades y tensiones que han caracterizado las relaciones entre ambos países a lo largo de la historia.