Las deportaciones de niños ucranianos por Rusia constituyen crímenes contra la humanidad, según la ONU

GINEBRA, 10 mar (Reuters) - Una investigación de la ONU reveló el martes que la deportación y el traslado de niños ucranianos por parte de las autoridades rusas desde la invasión a gran escala de Moscú al país en 2022 constituyen crímenes contra la humanidad.

"En este informe, la Comisión concluyó que los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos por las autoridades rusas han tenido como objetivo a los niños, que se encuentran entre las víctimas más vulnerables. Estos crímenes tienen consecuencias irreversibles en sus vidas y su futuro", según el informe que se presentará el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania estudió los casos de 1205 niños de cinco óblast, o regiones, de Ucrania y dijo que el 80% de ellos aún no ha regresado a Ucrania.

Las autoridades ucranianas afirman que Rusia ha deportado ilegalmente o desplazado por la fuerza a más de 19.500 niños a Rusia y Bielorrusia, en violación de los Convenios de Ginebra.

Una investigación financiada por Estados Unidos el año pasado reveló que Rusia amplió sus programas de reeducación forzosa de los niños deportados.

"Las deportaciones y traslados se han originado en diversos lugares de una amplia zona geográfica de las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania, siguiendo un patrón de conducta bien establecido, lo que indica que estos actos han sido generalizados y sistemáticos", señala el informe de la ONU.

Rusia niega que esté llevando a los niños contra su voluntad y afirma que ha estado evacuando a personas de forma voluntaria para sacarlas de la zona de guerra. (Información de Emma Farge; edición de Miranda Murray y Thomas Seythal; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)