Las desesperadas súplicas de una niña de Gaza en “La voz de Hind Rajab” sacuden Venecia

Por Crispian Balmer

VENECIA, 3 sep (Reuters) - Las angustiosas súplicas de una niña palestina de cinco años atrapada en un automóvil bajo fuego israelí se narran en "La voz de Hind Rajab", una nueva y desgarradora película que se estrenó el miércoles con gran éxito en el Festival de Cine de Venecia.

"La historia de Hind tiene el peso de todo un pueblo", dijo a la prensa la actriz Sajá Kilani, en una declaración que leyó en nombre de todo el reparto y el equipo antes de la proyección.

El drama real se centra en los operadores telefónicos de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina que durante horas intentaron tranquilizar a la atrapada Hind Rajab mientras suplicaba que la rescataran del automóvil, donde yacían muertos su tía, su tío y tres primos.

"Estoy muy asustada, por favor, vengan", dice la niña. Las grabaciones originales de sus llamadas cada vez más desesperadas a los operadores se utilizan con gran efecto durante la película.

"La verdadera pregunta es: ¿cómo hemos permitido que una niña suplique por su vida? Nadie puede vivir en paz mientras un solo niño se vea obligado a suplicar por su supervivencia. Dejemos que la voz de Hind Rajab resuene en todo el mundo", dijo Kilani.

Luego de tres horas de espera, la Media Luna Roja recibió por fin luz verde de Israel para enviar una ambulancia a rescatar a Hind. Pero el contacto con la niña y con los propios rescatistas se interrumpió justo después de que la ambulancia llegara al lugar.

Días más tarde, el cuerpo de la niña fue encontrado junto con los de sus familiares en el automóvil. Los restos de los dos trabajadores de la ambulancia fallecidos también fueron recuperados de su vehículo bombardeado.

En un principio, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que sus soldados no habían estado dentro del radio de disparo del automóvil.

Sin embargo, investigaciones independientes cuestionaron esta afirmación y un informe posterior de la ONU sostuvo que las FDI habían destruido el automóvil de Rajab y matado a los dos médicos que intentaban salvarla.

Al ser preguntadas esta semana por los asesinatos, las FDI dijeron que el incidente, ocurrido el 29 de enero de 2024, seguía bajo revisión y no quisieron hacer más comentarios.

La película recibió una atronadora ovación de 24 minutos en su estreno, con diferencia la más larga de este festival hasta la fecha, lo que la convierte en la clara favorita del público para ganar el prestigioso León de Oro, que se entregará el 6 de septiembre.

La película también ha atraído a algunos de los principales nombres de Hollywood como productores ejecutivos, lo que le da un peso añadido en la industria, entre ellos los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara, que estuvieron en Venecia el miércoles para apoyar la producción, así como Brad Pitt. (Reporte de Crispian Balmer, editado en español por Daniela Desantis)