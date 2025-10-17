Las diseñadoras, las olvidadas en los cargos al frente de las firmas de moda

El nombramiento esta semana de Maria Grazia Chiuri al frente de Fendi no cambia mucho el panorama: las mujeres siguen quedándose al margen de los puestos creativos en las grandes marcas, pese a su papel histórico en la industria de la moda.

En las últimas Semanas de la Moda, de septiembre y octubre, una decena de estilistas debutaron al frente de prestigiosas casas. En París, Chanel, Dior, Balenciaga, Loewe y Jean Paul Gaultier presentaron las primeras colecciones de sus nuevos directores artísticos. En Milán, pasó lo mismo con Gucci, Versace y Bottega Veneta.

Sólo en un caso, la nueva responsable era una mujer: la británica Louise Trotter, para Bottega Veneta.

Su predecesor Matthieu Blazy, ahora director artístico de Chanel, y Jonathan Anderson, en Dior, tomaron en cambio el relevo respectivamente de las estilistas Virginie Viard y Maria Grazia Chiuri.

"Parecía que había una pequeña apertura [para las mujeres] justo antes del covid", explica a AFP la belga Karen Van Godtsenhoven, especialista en moda de la Universidad de Gante (Bélgica) y conservadora invitada de la exposición "Women Dressing Women" del Metropolitan Museum of Art de New York en 2023.

"Pero el covid influyó en la sociedad en general, con un retorno a formas de pensar más conservadoras y reaccionarias. Para la industria de la moda, esto supuso volver a las viejas costumbres del diseñador masculino en solitario", agrega.

Para la autora estadounidense Dana Thomas, especialista en la industria del lujo, este retroceso se explica por el dominio de grandes empresarios conservadores y relativamente mayores al frente de grupos como LVMH, Kering o Chanel.

"Creo que Chanel perdió una gran oportunidad al no contratar a una mujer para dirigir una casa fundada por la mujer más famosa e influyente del mundo de la moda", afirma, en alusión a Gabrielle "Coco" Chanel.

- El mito del "creador genial" -

Chanel no es el único caso: creadas por mujeres, las marcas Lanvin, Nina Ricci, Schiaparelli o Celine "tienen ahora a hombres como directores artísticos", recuerda Thomas.

Los nombramientos de Sarah Burton en Givenchy el año pasado y de Maria Grazia Chiuri el martes en Fendi son excepciones.

La prestigiosa casa Hermès, que tenía a dos diseñadoras en su más alto cargo desde hacía más de una década, anunció el viernes que Véronique Nichanian dejaba la línea masculina después de 37 años en el puesto.

Varios factores explican este dominio masculino, según el análisis del sociólogo Frédéric Godart, investigador del instituto de negocios francés INSEAD.

Primero, dice, es una industria "históricamente dominada por los hombres", caracterizada por ritmos de trabajo muy exigentes y poco compatibles con las obligaciones familiares que suelen recaer en las mujeres.

Además, persisten las desigualdades salariales.

También señala el mito del "creador genial", que sigue influyendo en los responsables de la toma de decisiones.

Para Karen Van Godtsenhoven, las últimas estilistas de Chanel y Dior fueron más bien vistas como figuras de transición o de continuidad.

Esta especialista lamenta que las mujeres sigan atrapadas en los "roles artesanales", puesto que están muy presentes en todos los niveles de producción, pero los hombres, en cambio, son considerados como visionarios de la moda.

- Nueva generación -

Y no es que falten talentos femeninos en el sector: las escuelas de moda siguen formando a una mayoría de mujeres diseñadoras, y también están bien representadas en los puestos directivos.

Chanel, Gucci y Dior están dirigidas por mujeres: Leena Nair, Francesca Bellettini y Delphine Arnault, respectivamente. En Kering, ocupan el 58% de los puestos directivos y representan la mitad del comité ejecutivo. LVMH, contactado por AFP, no quiso hacer comentarios.

Ante las dificultades para obtener los puestos creativos más altos, varias diseñadoras, entre ellas Iris van Herpen, Molly Goddard y Simone Rocha, decidieron seguir los pasos de la pionera Donna Karan y crear sus propias marcas.

"Hay toda una generación de mujeres con mucho, mucho talento, y simplemente no tienen oportunidades", lamenta Thomas.

