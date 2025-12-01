Las disensiones de la Fed en las próximas reuniones podrían plantear riesgos políticos y de mercado

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 1 dic (Reuters) -

La Reserva Federal de Estados Unidos, a veces criticada por estar demasiado orientada al consenso, podría sufrir una racha de votaciones divididas sobre los tipos de interés que podría debilitar su mensaje e intensificar las dudas sobre su independencia de la influencia política.

Desde el verano ha surgido una división entre los dirigentes monetarios de la Reserva Federal, ya que los avances en materia de inflación se estaban estancando justo cuando la creación de empleo perdía fuelle, lo que ponía en conflicto directo los objetivos de inflación del 2% y de máximo empleo del banco central estadounidense.

El reciente cierre de la Administración complicó aún más las cosas al retrasar los datos que podrían aclarar la dirección de la economía, dejando a los dirigentes monetarios ante su reunión de los días 9 y 10 de diciembre con posiciones bastante fijas y profundamente divididas sobre si son necesarios nuevos recortes de tipos para ayudar al mercado laboral o demasiado arriesgados dado el todavía elevado nivel de inflación.

Parece probable que en la reunión de este mes se produzcan varias disensiones, independientemente del resultado. Hasta cinco de los 12 responsables de política monetaria con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del banco central se han mostrado contrarios o escépticos a un nuevo recorte de los tipos, mientras que un núcleo de tres miembros de la Junta de Gobernadores, en Washington, quiere que los tipos bajen.

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el mes pasado: "Puede que presenciemos el menor 'pensamiento de grupo' que hayamos visto (...) en mucho tiempo", en un contexto de especulaciones sobre la posibilidad de que en la reunión de diciembre se produzcan tres o más disensiones si la Reserva Federal aprueba otro recorte de un cuarto de punto porcentual, como esperan los mercados financieros. El FOMC no ha tenido tres o más disensos en una reunión desde 2019, y eso ha sucedido solo nueve veces desde 1990.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, no ha dirigido las expectativas sobre la reunión de diciembre en un sentido u otro. Sin embargo, del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, vicepresidente del FOMC y miembro con voto permanente de su comité de política monetaria, se inclinaron hacia un recorte cuando dijo a finales del mes pasado que había espacio para reducir los costes de endeudamiento "en el corto plazo".

Los analistas ven una reducción de los costes de endeudamiento como la vía más probable hacia un compromiso, siempre que vaya acompañada de un lenguaje en el comunicado de política monetaria del FOMC y de Powell en su conferencia de prensa posterior a la reunión, que indique que entonces sería probable una pausa en la relajación monetaria.

En sus últimos comentarios antes del "apagón" de comunicaciones para la próxima reunión, los escépticos de los recortes de tipos dijeron que mantenían la mente abierta, mientras que Waller, que ha presionado para reducir los costes de endeudamiento desde que percibió una desaceleración del mercado laboral el verano pasado, estuvo de acuerdo en que los recortes más allá de diciembre dependerían de la gran cantidad de datos que están a punto de llegar a medida que las agencias estadísticas se pongan al día tras el cierre récord de la Administración de EEUU de 43 días.

"Veremos (...) cuál es el contenido del comunicado. ¿Estoy de acuerdo o no?", dijo recientemente el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, en comentarios a la prensa. "Creo que el enfoque de Powell tiene cierto valor. ¿Podemos construir un consenso con el que todo el mundo o muchos puedan estar de acuerdo?".

(Información de Howard Schneider; información adicional de Ann Saphir, Balazs Koranyi y David Milliken; edición de Dan Burns y Paul Simao; edición en español de Paula Villalba)