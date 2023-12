La disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC ha respondido al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, que la mesa de diálogo no se ha roto y le ha reprochado que esté creando "incertidumbre" y quitándole "la ilusión" a la sociedad colombiana de "construir un país en paz" con sus declaraciones.

"Ante las recientes declaraciones del tristemente c√©lebre ministro de Defensa, nos permitimos informar de que sigue faltando cohesi√≥n entre √©l y el Alto Comisionado para la Paz. Se√Īor ministro, una conversada con el presidente no le caer√≠a mal", le han transmitido a trav√©s de un v√≠deo en redes sociales Sebasti√°n Mart√≠nez y Robinson Caicedo, integrantes de la comisi√≥n de paz del EMC.

"La negativa del ministro de Defensa de alinearse con la puesta de paz total ha sido tal que ha incumplido el decreto 1684 de 2023 que √©l mismo firm√≥, y se ha negado a la instalaci√≥n del mecanismo de veedur√≠a, monitoreo y verificaci√≥n. Se√Īor ministro, usted sabe que eso puede traer implicaciones judiciales", han apuntado.

"Se√Īor ministro la mesa no se ha roto, nuestra voluntad de paz sigue en pie y pronto reanudaremos los di√°logos. Inf√≥rmese m√°s, y no le genere incertidumbre al pueblo colombiano, no le quite la ilusi√≥n de construir un pa√≠s en paz", han dicho.

Estas declaraciones de la guerrilla responden a las palabras del martes del ministro Velásquez, quien reprochó al EMC que un mes después del anuncio de que se retomarían los diálogos todavía no se habían sentado a hablar, remarcando que ante esta situación mantener el alto el fuego no tiene sentido alguno.

En ese sentido, el EMC ha se√Īalado que desde que se pact√≥ el alto el fuego se ha reducido el n√ļmero de muertes de agentes de las fuerzas de seguridad. Seg√ļn datos de la Jurisdicci√≥n Especial para la Paz (JEP), apuntan, en 2022, entre muertos y heridos, cien funcionarios murieron, mientras que en 2023, solo cinco.

"Dirigir la guerra desde los escritorios siempre es más cómodo y más, si no se tiene hijos en la guerra", han reprochado Martínez y Caicedo, quienes a su vez le han instado a trabajar contra la violencia machista, la corrupción y las alianzas entre los grupos paramilitares y las fuerzas militares que él dirige.

"Trabajo es lo que tiene. Si quiere tener incidencia en el proceso de di√°logo con las FARC, lo invitamos a que deje su cargo como ministro, y pida que lo nombren como miembro de la comisi√≥n de di√°logo del Gobierno. Se√Īor ministro, sus declaraciones desafortunadas lo convierten en una mula muerta en el camino de la paz con justicia social y ambiental", han finalizado de esta manera el mensaje.