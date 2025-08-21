Las divisas cotizan estables mientras los inversores aguardan por los discursos en Jackson Hole

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 21 ago (Reuters) - El dólar estadounidense se mantenía sin grandes cambios el jueves, mientras los inversores se preocupaban por la independencia de la Reserva Federal tras un nuevo ataque del presidente Donald Trump, antes de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, más adelante esta semana que podrían influir en las perspectivas de los tipos de interés.

Trump pidió la dimisión de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook basándose en las acusaciones realizadas por uno de sus aliados políticos sobre las hipotecas que ella tiene en Michigan y Georgia, intensificando así sus esfuerzos por ganar influencia sobre el banco central estadounidense.

Cook afirmó que "no tenía intención de dejarse intimidar para dimitir" de su cargo en el banco central. Trump también ha comunicado a sus asesores que está considerando despedir a Cook, informó el miércoles The Wall Street Journal.

"Esto podría generar dudas sobre las funciones de supervisión y regulación de la Reserva Federal, pero tiene pocas o ninguna implicación en la política monetaria a corto plazo", afirmó Prashant Newnaha, estratega de tipos de interés para Asia-Pacífico en TD Securities.

Esto explica la reacción relativamente moderada de los mercados de divisas ante la noticia, ya que el dólar cayó inicialmente, pero se mantuvo en su mayoría estable en una jornada bursátil apagada en Asia. El yen japonés mantenía las ganancias de las sesiones anteriores y cotizaba a 147,36 por dólar, mientras que el euro se mantenía en US$1,1646. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otros seis pares, se mantenía estable en 98,301, camino de registrar una subida del 0,4% esta semana. La libra esterlina alcanzó por última vez los US$1,3454, cerca de su mínimo en una semana. Los datos del miércoles mostraron que la inflación alcanzó su nivel más alto en 18 meses en julio, con los mercados no valorando plenamente el próximo recorte de tipos hasta bien entrado el próximo año.

Trump ha criticado repetidamente a Powell por ser demasiado lento a la hora de recortar los tipos, avivando las preocupaciones de los inversores sobre la independencia del banco central y su credibilidad.

Los inversores esperan que Trump sustituya a Powell con un nombramiento más cuando termine su mandato en mayo. Trump dijo a principios de este mes que nombraría al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar los últimos meses de un puesto vacante en la Fed tras la inesperada dimisión de Adriana Kugler.

Kristina Clifton, economista de Commonwealth Bank of Australia en Sídney, dijo que si Cook renuncia se crearía otra apertura para que Trump nombre a un gobernador de la Fed que vote a favor de bajar los tipos de interés.

"La percepción de interferencia política en la Reserva Federal puede socavar su independencia, empinando la curva de rendimiento y dañando el estatus del dólar como refugio seguro". (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Irene Martínez)