Las DJ Indira Paganotto y Brenda Serna triunfan en los Premios Nacionales de Electrónica 2025

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El mundo de la música dance española ha celebrado los Premios Nacionales de la Música Electrónica, organizados por la revista Vicious Magazine desde 2011, en los que han triunfado las DJ Indira Paganotto y Brenda Serna al ganar el premio a Mejor Artista Nacional y Artista Revelación, respectivamente.

En la gala, celebrada en Teatro Kapital (Madrid), se ha confirmado la consolidación definitiva del talento femenino en las cabinas y el buen momento que atraviesa el género. La gran ganadora ha resultado ser la DJ Indira Paganotto, que sin embargo no ha podido asistir a la ceremonia debido a un problema médico.

Nacida en Gran Canaria hace 33 años, es conocida por su fusión de psy-trance y techno. Este verano ha destacado con una fiesta semanal en Hï Ibiza y también ha brillado al actuar en Coachella y Tomorrowland, cerrando el festival Monegros, y colaborando con Nile Rodgers en la canción 'Arte como amante'.

En la carrera por el premio, la canaria se ha impuesto a los finalistas Fátima Hajji y Andrés Campo. La valenciana Brenda Serna se ha coronado como Mejor Artista Revelación imponiéndose a Dexphase y Lucía Gea.

En otras categorías, el macroevento valenciano Medusa se ha impuesto a Monegros (Huesca) y Aquasella (Asturias) como Mejor Festival del Año. El aragonés Andrés Campo se ha alzado como Mejor Productor Musical por delante de Dennis Cruz y Lopezhouse.

Uno de los mayores triunfadores de la noche ha sido la discoteca ibicenca UNVRS. La sala se ha llevado tres premios, los de Mejor Club, Mejor Fiesta (la residencia de Carl Cox los domingos), y Mejor Fiesta Tech House (Paradise con Jamie Jones los miércoles). Al margen de Ibiza, FABRIK fue reconocido como el Mejor Club +500 de la España peninsular.

En la gala se entregaron una treintena de premios a artistas, eventos, sellos y clubes. Unos 36.000 aficionados votaron online y finalmente un jurado profesional escogió a los ganadores.