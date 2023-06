Las drogas, aún de más fácil acceso en Europa, alerta un informe

Cannabis, cocaína, heroína... Los tipos y el acceso a las drogas sigue aumentando en Europa, así como su producción local, alertó el viernes el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), en su informe anual.

"Resumiría la situación así: 'Everywhere, Everything, Everyone' (En todas partes, todo, todos, en inglés). Las drogas ilegales clásicas son hoy en día ampliamente accesibles y las nuevas sustancias con un fuerte contenido en principios activos siguen apareciendo", analiza Alexis Goosdeel, director del organismo, citado en el comunicado.

El informe hace hincapié en la amplia gama de sustancias psicoactivas disponibles, que a menudo presentan un contenido en principio activo y pureza elevados.

Como desde hace años, la cocaína sigue en pleno auge en Europa, y llega en grandes cantidades a los puertos en contenedores comerciales, con 303 toneladas incautadas en 2021.

Los datos preliminares muestran que el año pasado se detectaron 162 toneladas sólo en los puertos de Amberes (Bélgica) y Róterdam (Países Bajos).

Según las mismas autoridades, sólo una ínfima parte del volumen de cocaína importado en Europa es incautado por las fuerzas de seguridad.

El informe también alerta sobre el surgimiento de plantas de fabricación de cocaína en la Unión Europea (UE), con 34 laboratorios desmantelados en 2021 (frente a los 23 en 2020).

La cocaína es el estimulante ilícito más conocido en Europa, consumida por 3,7 millones de adultos europeos (15-64 años) el año pasado. Se sitúa, sin embargo, muy por detrás del cannabis, la primera droga consumida por más 22 millones de adultos en Europa en 2022.

Alrededor de un millón de europeos consumieron opioides en 2021. La heroína es el opioide ilegal más consumido en el continente, y su disponibilidad es alta.

AFP