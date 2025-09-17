Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 19,6% en el segundo trimestre

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2902 en el segundo trimestre del año, cifra un 19,6% superior a la del trimestre anterior y un 28,1% por encima de la del mismo trimestre de 2024, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el segundo trimestre se iniciaron 6407 ejecuciones hipotecarias, un 15,8% más en tasa trimestral y un 14,9% más en la comparativa anual. De ellas, 6058 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 349 a fincas rústicas (+6,1% trimestral y -2,5% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,5% en el trimestre y un 16,1% en comparación con el segundo trimestre de 2024. Dentro de las fincas urbanas, 4133 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que en el segundo trimestre de 2024. De ellas, 3522 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 20,2% superior a la del trimestre anterior y un 28,1% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas se incrementaron un 22,4% trimestral (+26% interanual), hasta las 611, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 34,1% entre abril y junio (+123,5% interanual), hasta totalizar 228.

