Las elecciones anticipadas en Japón abren el debate sobre un recorte del impuesto al consumo

Por Leika Kihara

TOKIO, 19 ene (Reuters) -

Es cada vez más probable que las elecciones generales anticipadas en Japón traigan consigo un recorte del tipo impositivo sobre el consumo, mientras los ejecutivos tanto de los partidos gobernantes como de los de la oposición insisten en la necesidad de realizar esfuerzos para proteger a los hogares del aumento del coste de la vida.

La creciente perspectiva de tal recorte, que provocaría un enorme agujero en los ingresos del Estado y empeoraría las ya precarias finanzas de Japón, hizo que el rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años alcanzara el lunes su máximo en 27 años, el 2,275%.

Japón aplica un impuesto sobre el consumo del 8% a los alimentos y del 10% a otros bienes y servicios, fuentes clave de financiación de los crecientes gastos sociales de una población que envejece rápidamente.

Shunichi Suzuki, secretario general del Partido Liberal Democrático (PLD), que ostenta el Gobierno, recordó que el partido había acordado anteriormente con su socio de coalición, Ishin, eliminar el gravamen del 8% sobre la venta de alimentos durante dos años.

"Nuestra postura básica es lograr sinceramente lo que está escrito en el acuerdo", dijo el domingo a un programa de televisión.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ofrecerá una rueda de prensa el lunes a las 09.00 GMT para anunciar su intención de convocar elecciones anticipadas en febrero, aprovechando sus altos índices de aprobación.

Al convocar elecciones generales, Takaichi podría comprometerse a eliminar temporalmente el gravamen del 8% sobre la venta de alimentos, según informó el sábado el diario Mainichi.

Una reducción del impuesto sobre el consumo "no se descarta como opción", dijo el lunes el máximo portavoz del Gobierno, Minoru Kihara.

Un nuevo partido político, formado la semana pasada a partir de dos grandes partidos de la oposición, fue más allá al comprometerse a abolir el impuesto del 8% sobre la venta de alimentos.

Japón podría crear un nuevo fondo soberano para generar ingresos destinados al recorte permanente, según afirmó el lunes en una plataforma política de campaña.

"La gente de todas las generaciones habla de sus preocupaciones y dificultades por la inflación causada por la debilidad del yen", declaró en rueda de prensa. "Es algo que creemos firmemente que hay que abordar".

La debilidad del yen se ha convertido en un quebradero de cabeza para los responsables de política monetaria, ya que eleva los costes de importación y azuza la inflación.

(1 dólar =157,6900 yenes) (Información de Leika Kihara; información adicional de Makiko Yamazaki; edición de Paul Simao, Thomas Derpinghaus y Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)