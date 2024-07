Las elecciones británicas dan esperanzas a las personas migrantes que votan por primera vez

Por Suban Abdulla y Temilade Adelaja

LONDRES, 2 jul (Reuters) - Prathesh Panjak y otros votantes migrantes participan por primera vez en unas elecciones británicas, entusiasmados con su participación en los comicios del 4 de julio, con la esperanza de poder influir en el cambio del país que han elegido como hogar.

Se espera que el Partido Laborista, en la oposición, gane con una amplia mayoría y sustituya al Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak, en el poder desde hace 14 años.

Las personas refugiadas y migrantes de países de la Commonwealth, principalmente antiguos territorios del Imperio británico como Nigeria, India y Malasia, pueden votar en las elecciones británicas.

Panjak, de 27 años, que llegó a Reino Unido en febrero del año pasado, dijo que le entusiasmaba la idea de depositar su voto tras perderse las elecciones en su India natal.

"En mi país no permiten votar a los ciudadanos de otros países. Vine aquí con un visado de estudiante, pero nos están dando una oportunidad, como a los ciudadanos británicos", dijo Panjak, que trabaja a tiempo parcial en su universidad en Mánchester, al noroeste de Inglaterra.

Teh Wen Sun, una estudiante malasia de 33 años de Salford, no lejos de Mánchester, dijo que no veía mucha diferencia entre los dos partidos principales, pero que estaba dispuesta a votar a un partido más receptivo de cara a las personas migrantes.

La inmigración es un campo de batalla electoral en Reino Unido. Sunak prometió recortar los niveles netos de inmigración si ganaban los conservadores, en un contexto de preocupación de muchos votantes británicos por considerarlos demasiado elevados y ejercer una presión excesiva sobre el Servicio Nacional de Salud, la vivienda y la educación, gestionados por el Estado.

Desde entonces, Sunak ha endurecido las normas sobre visados y ha saltado a los titulares internacionales por su política de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda.

Oyinkansola Dirisu, de 31 años, una trabajadora de apoyo de Mánchester que llegó a Reino Unido en 2022, dijo que estaba deseando votar a los laboristas y afirmó que quería que quien ganara el poder facilitara a la gente como ella el traslado a Reino Unido.

Otros, como Esther Offem, de 26 años, que llegó de Nigeria el pasado septiembre, siguen indecisos: "Ninguno (de los partidos) ha hecho mucho en las áreas que más me interesan. Pero en este momento, probablemente me decantaría por los conservadores. (...) Aún no estoy segura". (Escrito por Suban Abdulla; editado por Toby Chopra; editado en español por Mireia Merino)

