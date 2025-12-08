Las elecciones de Hong Kong rozan un récord de participación mínima tras el mortífero incendio

*

Por James Pomfret y Jessie Pang

HONG KONG, 7 dic (Reuters) - Las elecciones celebradas el domingo en Hong Kong registraron una participación que rozó un mínimo histórico después de que el peor incendio de la ciudad en casi 80 años desatara la ira contra sus dirigentes, respaldadas por China, pero la participación fue superior a la de la anterior votación, hace cuatro años.

Solo los candidatos considerados "patriotas" por el Gobierno pudieron presentarse a la legislatura de 90 escaños del centro financiero mundial, de los cuales solo 20 fueron elegidos directamente y el resto por un comité electoral compuesto por leales a Pekín y grupos profesionales y de intereses especiales.

Se ampliaron las horas de votación y se abrieron nuevos colegios electorales para animar a la gente a votar.

Según el gobierno, la participación final en las elecciones al Consejo Legislativo fue del 31,9%, frente al 30,2% de 2021, que fue la más baja desde que la antigua colonia británica volvió al poder chino en 1997. El número real de votos, sin embargo, fue ligeramente inferior al de hace cuatro años. El incendio había cambiado la "atmósfera social, lo que las convirtió en unas elecciones muy difíciles de organizar", dijo David Lok, presidente de la Comisión Electoral, en una rueda de prensa a primera hora del lunes.

En el distrito septentrional de Tai Po, próximo a la frontera con China continental, donde el fuego arrasó siete torres residenciales, se reforzó la seguridad con un gran número de policías patrullando en los alrededores de Wang Fuk Court, el lugar del incendio.

Los residentes están enfadados por el incendio, que causó la muerte de al menos 159 personas y tardó casi dos días en extinguirse desde que estalló el 26 de noviembre. Las autoridades afirman que los materiales de construcción de mala calidad utilizados en la renovación de un rascacielos fueron los responsables del incendio.

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo que el gobierno trabajaría ahora con el poder legislativo para "impulsar la reforma institucional" tras el incendio, ante algunas peticiones y llamamientos públicos que exigen una mayor responsabilidad gubernamental y una mejor supervisión del sector de la construcción.

Las autoridades han puesto en marcha investigaciones penales y de corrupción sobre el incendio para contener la consternación pública,

(Información adicional de Joyce Zhou, Artorn Pookasook, Angie Teo, Fabian Hamacher, Laurie Chen y Edmond Ng; redacción de Anne Marie Roantree, Marius Zaharia y Greg Torode; edición de William Mallard, Philippa Fletcher y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)