Las eléctricas españolas advierten de que la red eléctrica está saturada

MADRID, 9 sep (Reuters) - El grupo de presión de las empresas eléctricas españolas, Aelec, advirtió el martes de que la mayor parte de la red eléctrica del país está saturada y requiere inversiones masivas para permitir nuevas conexiones. Aelec ha analizado un mapa global publicado por los operadores de red españoles y ha llegado a la conclusión de que más del 80% de los nodos de la red española no pueden soportar ningún aumento del volumen de electricidad generada, lo que provocaría inestabilidad y reduciría la eficiencia. La red del país está operada y coordinada principalmente por Redeia.

Según Aelec, se necesitan más inversiones, una mayor rentabilidad de las mismas y una planificación estricta para evitar los cuellos de botella.

"Sin estas condiciones, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España", dijo Aelec en un comunicado.

El apagón masivo que afectó a España y Portugal el 28 de abril reavivó el debate sobre las necesidades de inversión en las redes eléctricas del país y la rentabilidad de tales inversiones.

Las autoridades españolas regulan las inversiones en las redes y fijan un límite a la rentabilidad de estas inversiones, que en última instancia pagan los consumidores.

La CNMC ha elevado la rentabilidad de las inversiones al 6,46% desde el 5,58% actual, pero las empresas eléctricas exigen una rentabilidad del 7,5%. (Información de Inti Landauro, edición de Louise Heavens; edición en español de Paula Villalba)