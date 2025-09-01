Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla vuelven a Barcelona por el mal tiempo en el mar

Barcelona, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que partieron este domingo de Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria han vuelto al puerto de la ciudad tras tener que posponer el viaje por el mal tiempo en el mar.

La organización celebrará una reunión este lunes por la mañana para decidir cuándo retoman la expedición, que "seguramente será por la tarde", según han explicado a Europa Press fuentes de ERC, que cuenta con representantes políticos en la flotilla.

Así, las embarcaciones empezaron a salir el domingo al mediodía con 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.