Las empresas alemanas no están en el primer lote de licencias de tierras raras chinas, según Berlín

Por Alexander Ratz

BERLÍN, 8 dic (Reuters) -

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, dijo durante su visita del lunes que había hecho progresos para persuadir a Pekín de que concediera licencias de exportación de tierras raras a los fabricantes alemanes, pero señaló que no habían recibido ninguna del primer lote emitido.

Los controles chinos a la exportación de los 17 minerales utilizados en ámbitos tan variados como la automoción, la electrónica de consumo y la defensa habían causado meses de trastornos desde su introducción en abril debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Reuters informó la semana pasada de que China emitió sus primeras "licencias generales" —permisos de un año de duración destinados a acelerar las exportaciones— tras un avance en una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. Pero sigue sin estar claro si solo beneficiarán a Estados Unidos.

Al preguntársele por la emisora ZDF durante su viaje de dos días a China sobre si había hecho progresos para persuadir a Pekín de que también conceda licencias a las empresas alemanas, Wadephul dijo: "Hemos recibido señales, pero aún queda mucho trabajo por hacer".

Wadephul dijo que en sus reuniones del lunes con el ministro de Comercio chino había tratado el tema clave de las interrupciones en las entregas chinas de semiconductores, tierras raras y otras materias primas.

"En todas estas áreas ha habido incertidumbre, y eso hay que eliminarlo", dijo Wadephul, que está acompañado en China por una pequeña delegación empresarial que incluye a Hildegard Müller, jefa de la asociación de la industria del automóvil VDA.

Müller instó por separado a la UE a adoptar un "enfoque más proactivo" respecto a China en este asunto. (Información de Sarah Marsh; información adicional de Christoph Steitz; edición de Toby Chopra; edición en español de Paula Villalba)