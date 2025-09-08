Las empresas argentinas se derrumban hasta un 17% en la preapertura de Wall Street tras las elecciones

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las principales compañías argentinas registran caídas que alcanzan el 17% en la preapertura de Wall Street tras la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, celebradas el pasado domingo. Entre los mayores descensos de los ADR argentinos destacan los correspondientes a entidades bancarias. Así, Grupo Galicia retrocede un 17,73%, hasta los US$32 por acción, mientras que Banco Macro se sitúa en US$58 por título, tras caer un 12,58%, al tiempo que BBVA Argentina retrocede un 14,19%, hasta los US$12 por acción.

Otras firmas relevantes del país, como la petrolera estatal YPF, se deja un 16,25%, hasta los US$25 por acción. Vista Energy, por su parte, cae un 16,54%, hasta los US$38 por título, y Pampa Energía retrocede un 14,23%, hasta los US$58.

Asimismo, Loma Negra registra una caída del 11,11%, hasta los US$8, en la preapertura de Wall Street y Transportadora del Gas del Sur cede un 12,63% con US$23 por acción; y Telecom Argentina, un 7,98%, hasta los US$7,8.

El partido La Libertad Avanza, del que procede el actual presidente argentino, Javier Milei, fue derrotado este domingo ante el peronista Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Este partido, que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, además de a los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa, consiguió un 47,07% de los votos, más de trece puntos porcentuales por encima de La Libertad Avanza, que se situó en el 33,82%.