Las empresas argentinas se derrumban hasta un 17% en Wall Street tras las elecciones en Buenos Aires

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las principales compañías argentinas registraban caídas de hasta el 17% en la apertura de Wall Street tras la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, celebradas el pasado domingo, al tiempo que el principal índice bursátil del país, el S&P Merval, se desplomaba por encima del 13%.

Entre los mayores descensos de los ADR argentinos destacaban los correspondientes a entidades bancarias. Así, Grupo Galicia retrocedía un 17,73%, hasta los 32 dólares por acción, mientras que Banco Macro se situaba en 58 dólares por título, tras caer un 12,58%, al tiempo que BBVA Argentina retrocedía un 14,19%, hasta los 12 dólares por acción.

Otras firmas relevantes del país, como la petrolera estatal YPF, se dejaba un 16,25%, hasta los 25 dólares por acción. Vista Energy, por su parte, caía un 16,54%, hasta los 38 dólares por título, y Pampa Energía retrocedía un 14,23%, hasta los 58 dólares.

Asimismo, Loma Negra registraba una caída del 11,11%, hasta los 8 dólares, en Wall Street y Transportadora del Gas del Sur cedía un 12,63% con 23 dólares por acción; y Telecom Argentina, un 7,98%, hasta los 7,8 dólares.

En Argentina, su principal índice bursátil, el S&P Merval, se desplomaba por encima del 13% y el riesgo país superaba los 1100. Al mismo tiempo, el dólar se disparaba un 4,96% hasta los 1432 pesos argentinos mientras que los bonos registraban bajadas superiores al 15%.

El partido La Libertad Avanza, del que procede el actual presidente argentino, Javier Milei, fue derrotado este domingo ante el peronista Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Este partido, que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, además de a los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa, consiguió un 47,07% de los votos, más de trece puntos porcentuales por encima de La Libertad Avanza, que se situó en el 33,82%.