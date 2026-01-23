Las empresas británicas registran el mayor crecimiento desde abril de 2024, según el PMI

23 ene (Reuters) -

Las empresas británicas crecieron este mes al ritmo más rápido desde abril de 2024, pero también percibieron un aumento de la presión inflacionista y del desempleo, según una encuesta publicada el viernes que contribuirá a las dudas sobre la senda de los tipos de interés del Banco de Inglaterra.

El índice compuesto de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Reino Unido de S&P Global subió a 53,9 desde 51,4 en diciembre, el nivel más alto desde que el Gobierno laborista del primer ministro, Keir Starmer, asumiera el poder.

Esta cifra superó todas las previsiones de un sondeo de Reuters entre economistas, que apuntaban a una lectura de 51,5.

La empresa de datos S&P Global señaló que la encuesta apuntaba a una tasa trimestral de crecimiento económico en torno al 0,4%, algo que alegrará a la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, tras el segundo presupuesto de subida de impuestos anunciado en noviembre.

Mientras que el sector dominante de los servicios lideró el repunte, los fabricantes disfrutaron de su mejor mes desde agosto de 2024, con una expansión de las carteras de pedidos al ritmo más rápido en casi cuatro años.

"Las empresas británicas aceleraron el ritmo en enero, mostrando una resistencia alentadora frente a las recientes tensiones geopolíticas", dijo Chris Williamson, economista jefe de S&P Global.

Sin embargo, algunos aspectos de la encuesta podrían preocupar a los miembros del Comité de Política Monetaria, que se encuentran en posiciones opuestas en el debate sobre la conveniencia de volver a recortar los tipos de interés.

Los mercados financieros muestran actualmente solo una pequeña probabilidad de un recorte de los tipos de interés el próximo mes, con una reducción de 0,25 puntos porcentuales totalmente prevista para mediados de 2026.

El empleo en el sector servicios se contrajo a un ritmo más rápido en enero, mientras que la inflación de los precios de producción repuntó hasta un máximo de nueve meses, según mostró el PMI.

"Los elevados costes de personal volvieron a ser la causa principal del aumento de los precios de venta, lo que apunta a una intensificación de las presiones sobre los precios a un nivel superior al objetivo del Banco de Inglaterra", señaló Williamson.

El PMI del sector servicios subió a 54,3 desde 51,4, la lectura más alta desde abril de 2024. El optimismo alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2024, el mes antes de que Reeves anunciara una amplia subida de impuestos para los empresarios.

El PMI manufacturero subió un punto, hasta 51,6, su lectura más alta desde agosto de 2024. Los pedidos de exportación aumentaron por primera vez en casi cuatro años. (Información de Andy Bruce; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)