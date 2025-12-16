Las empresas británicas respiran aliviadas tras el presupuesto de Reeves, según los índices PMI

Por William Schomberg

LONDRES, 16 dic (Reuters) - Las empresas británicas parecen estar saliendo de meses de preocupación por las subidas de impuestos previstas en el presupuesto de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, a fines de noviembre, según mostró el martes un sondeo muy vigilado del sector privado. El índice S&P Global de gestores de compras subió a 52,1 en su medición preliminar de diciembre, desde el 51,2 en noviembre, por encima de todas las previsiones en una encuesta de Reuters entre economistas, pero aún por debajo de su media a largo plazo. La mejora contrastó con la desaceleración registrada en un conjunto similar de encuestas para la zona euro.

El PMI británico representó la primera medición exhaustiva del sector privado desde que Reeves anunció 26.000 millones de libras esterlinas (35.000 millones de dólares) en aumentos de impuestos en su presupuesto del 26 de noviembre, pero retrasó la introducción de la mayoría de ellos y evitó a los empresarios el tipo de golpe que sufrieron en su primer presupuesto del año pasado. "Las empresas parecen convencidas de que el lastre de la demanda será menos grave de lo que se temía, gracias a que la mayor parte del endurecimiento se retrasará", afirmó Jake Finney, economista principal de PwC. "La única salvedad es que la destrucción de empleo sigue siendo generalizada, y no está claro si la contratación se recuperará ahora".

El valor de la libra subía frente al dólar y el euro tras la publicación del PMI. Los precios de la deuda pública caían, aunque no cambiaban las expectativas de los inversores de que el Banco de Inglaterra recorte las tasas de interés el jueves. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, dijo que el sondeo apunta a un crecimiento económico de sólo el 0,1% en el cuarto trimestre.

"Es un gran alivio que la confianza empresarial no se haya desplomado", comentó.

"Sin embargo, el ritmo general de crecimiento de la producción y la demanda sigue siendo mediocre, y la expansión sigue dependiendo en gran medida de la tecnología y la actividad de los servicios financieros, con muchas otras partes de la economía luchando por crecer o en declive".

(1 dólar = 0,746 libras)

