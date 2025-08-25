Las empresas cárnicas exigen “ayudas urgentes” para los ganaderos extensivos afectados por incendios

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La asociación empresarial cárnica Anafric ha exigido "medidas urgentes y efectivas" por parte de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, que garanticen apoyo económico directo, así como la distribución "inmediata" de forraje y piensos a los ganaderos afectados por los incendios que están asolando España.

En concreto, la asociación ha manifestado su "máxima solidaridad" con los ganaderos de extensivo que este mes de agosto han perdido sus pastos, instalaciones y animales como consecuencia de los devastadores incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, según informa en un comunicado.

Anafric ha señalado que estos incendios han dejado a miles de ganaderos sin recursos naturales para alimentar a su ganado. Una situación que es especialmente crítica porque el forraje y la paja almacenada para el invierno se están consumiendo ya en pleno verano, lo que anticipa meses de "graves dificultades" para las explotaciones extensivas.

La ganadería extensiva es clave para la prevención de incendios, ya que mantiene limpio el territorio y genera un equilibrio esencial en los ecosistemas.

El presidente de la asociación, José Friguls, ha exigido "a las administraciones autonómicas y al Gobierno de España que actúen con urgencia, poniendo en marcha ayudas directas y efectivas". "Desde Anafric mostramos todo nuestro apoyo y solidaridad a los ganaderos y ganaderas de extensivo afectados", ha dicho.

Friguls ha recalcado que la ganadería extensiva es "vida" para el medio rural. "Fortalece nuestros pueblos, alimenta nuestra economía y aporta al territorio la conservación y mejora de ecosistemas valiosos contribuyendo a la prevención de incendios forestales al mantener limpios los montes y pastos", ha destacado.