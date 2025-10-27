Las empresas de la eurozona son optimistas, pero ven riesgo de repunte de la inflación, según el BCE
FRÁNCFORT, 27 oct (Reuters) - Las empresas de la zona euro se muestran en general optimistas respecto a sus perspectivas de negocio, pero también temen que la inflación acabe subiendo, según mostró el lunes la Encuesta del Banco Central Europeo sobre el Acceso de las Empresas a la Financiación. El BCE señaló que un 25% neto de las empresas encuestadas seguía siendo optimista sobre la evolución en el próximo trimestre, lo que supone un aumento respecto a hace tres meses, pero las empresas también seguían viendo un deterioro de sus beneficios.
"La mediana de las expectativas de inflación anual a un año vista se mantuvo en el 2,5%, mientras que las expectativas a tres y cinco años vista permanecieron en el 3,0%", señaló el BCE. "Para el horizonte de cinco años, la mayoría de las empresas siguen indicando que los riesgos para las perspectivas de inflación se inclinan al alza". (Información de Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)
