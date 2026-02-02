Las empresas de la eurozona ven un deterioro en sus beneficios, según una encuesta del BCE

FRÁNCFORT, 2 feb (Reuters) - Las empresas de la zona euro esperan que los ingresos sigan aumentando este trimestre, pero la rentabilidad se está viendo afectada, reveló el lunes la encuesta trimestral del Banco Central Europeo sobre el acceso de las empresas a la financiación.

Un 18% neto de las empresas encuestadas se mantuvo optimista sobre la evolución de la facturación en el próximo trimestre, pero un 10% neto de ellas prevé una disminución de los beneficios, dijo el BCE en un comunicado.

En cuanto a los precios, las expectativas de las empresas no cambiaron mucho. Esperaban que sus precios de venta aumentaran un 2,9% de media en los próximos 12 meses, igual que tres meses antes, mientras que las expectativas de inflación para el año subieron del 2,5% al 2,6%.

(Información de Balazs Koranyi; edición de Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)