Las empresas de la UE en China aceleran la diversificación de su cadena de suministro, según informe

Por Laurie Chen

PEKÍN, 10 dic (Reuters) -

Las empresas europeas están acelerando sus esfuerzos para diversificarse y abandonar las cadenas de suministro chinas, a medida que la campaña de autosuficiencia de Pekín y los controles de exportación de amplio alcance agravan la incertidumbre comercial mundial, dijo el miércoles la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.

El superávit comercial de China superó el billón de dólares por primera vez en noviembre, al dispararse las exportaciones a Europa, Australia y el Sudeste Asiático tras los aranceles estadounidenses, lo que avivó la tensión diplomática por los insostenibles desequilibrios comerciales.

Los envíos chinos a Estados Unidos cayeron un 29% interanual en noviembre, mientras que las exportaciones a la UE crecieron un 14,8% anual.

El desequilibrio comercial de la UE con China se amplió a 1:4 en términos de contenedores, en comparación con 1:2,7 en 2019, dijo el grupo de presión en un informe. La persistente deflación y la continua depreciación del yuan frente al euro han exacerbado los problemas comerciales de las empresas europeas.

"Probablemente el mayor problema que hemos visto en la economía china es que ha habido 37 meses consecutivos de ", dijo Jens Eskelund, presidente de la cámara, a los periodistas en una sesión informativa.

"Cuando tenemos esta brecha entre la deflación en China y la inflación en Europa, eso agrava al desequilibrio en la moneda", añadió.

Según el informe, los controles de exportación de amplio alcance de Pekín sobre las tierras raras y materiales críticos "han sumido a las empresas europeas en una crisis", y algunas de ellas han informado de paros de producción y pérdidas de millones de euros.

Como resultado, más del 70% de las empresas europeas en China han revisado sus estrategias de cadena de suministro en los últimos dos años, según el informe. De ellas, más de una cuarta parte está aumentando la localización en China, mientras que el 10% está creando cadenas de suministro alternativas fuera del país.

Las disparidades sectoriales son notables: el 80% de las empresas farmacéuticas y el 46% de los fabricantes de maquinaria están aumentando la localización, mientras que el 33% de las empresas de TI y telecomunicaciones y el 25% de los minoristas se están diversificando fuera de China, según el informe.

Sin embargo, según el informe, el 22% de las empresas europeas sigue importando componentes críticos de China sin alternativas viables, lo que pone de manifiesto la persistente vulnerabilidad de la cadena de suministro.

"Cuando nos fijamos en los imanes de tierras raras en términos de dependencias, es apenas la punta del iceberg", dijo Eskelund.

El grupo dijo la semana pasada que una de cada tres empresas miembros estaba buscando el abastecimiento China debido al régimen de control de exportaciones de Pekín.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el creciente déficit comercial de China con Europa de "cuestión de vida o muerte para la industria europea" en una entrevista la semana pasada, en la que dijo que había amenazado a Pekín con imponer aranceles.

El informe señala que la voluntad de China de utilizar su dominio de la cadena de suministro para presionar a sus socios comerciales se está encontrando con una creciente resistencia por parte de los países afectados, como una política hacia China más "ofensiva" por parte de la UE.

La Comisión Europea presentará el mes que viene propuestas para reforzar la industria de la UE, con la exigencia de dar prioridad a los productos fabricados localmente, lo que reduciría su dependencia de las importaciones procedentes de China.

(Información de Laurie Chen; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)