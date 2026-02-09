Las empresas deben proteger la naturaleza ahora o enfrentarse a su propia extinción: informe

Por Simon Jessop

LONDRES, 9 feb (Reuters) - La pérdida de biodiversidad se está convirtiendo en un riesgo sistémico para la economía mundial y la estabilidad financiera, según un informe histórico publicado el lunes, en el que se insta a las empresas a actuar ahora o enfrentarse a su propia extinción

Se espera que la evaluación de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que ha tardado tres años en elaborarse y ha sido firmada por más de 150 gobiernos, sirva de guía para la elaboración de políticas en múltiples sectores

Redactado por 79 expertos de todo el mundo, el informe señala como principales obstáculos para el progreso los incentivos "inadecuados o perversos", el débil apoyo institucional y la escasa aplicación de la normativa, así como las "importantes" lagunas en los datos

Se basa en el compromiso adquirido por los países en 2024 de proteger el 30% de la tierra y el mar para 2030, seguido el año pasado por un plan para invertir 200.000 millones de dólares en esta iniciativa, una cifra aún muy inferior a la financiación que se destina a actividades que dañan la naturaleza

"PUNTO CIEGO" A pesar de la necesidad de un "cambio transformador", US$7,3 billones de fondos públicos y privados se destinaron a actividades perjudiciales para la naturaleza, según los autores, que citan datos de 2023

"Este informe se basa en miles de fuentes y reúne años de investigación y práctica en un único marco integrado que muestra tanto los riesgos que supone la pérdida de naturaleza para las empresas como las oportunidades que estas tienen para ayudar a revertirla", dijo Matt Jones, del Reino Unido, uno de los tres copresidentes de la evaluación

"Las empresas y otros actores clave pueden liderar el camino hacia una economía global más sostenible o, en última instancia, arriesgarse a la extinción... tanto de las especies de la naturaleza como, potencialmente, de las suyas propias"

El informe señala que las empresas pueden actuar ahora mismo estableciendo objetivos ambiciosos e integrándolos en su estrategia corporativa, reforzando las auditorías, el seguimiento y las evaluaciones de rendimiento, e innovando en productos, procesos y servicios

Menos del 1% de las empresas cotizadas en bolsa revelan su impacto en la biodiversidad, añade

Paul Polman, antiguo director de la empresa de bienes de consumo Unilever, dijo que la estrategia empresarial consiste en gestionar el riesgo y desarrollar la resiliencia, pero que la naturaleza "apenas ha figurado en esa ecuación"

"La evaluación del IPBES muestra que este punto ciego se está convirtiendo en uno de los riesgos económicos que definen nuestra época"

