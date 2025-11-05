Las empresas europeas desafían el temor a los bajos beneficios y mejoran sus perspectivas

Por Javi West Larrañaga

Las perspectivas de salud de las empresas europeas han mejorado sustancialmente, según mostraron el martes las últimas previsiones de beneficios, al no materializarse los peores temores de los inversores sobre los resultados trimestrales.

Se espera que las empresas europeas registren un crecimiento medio del 4,3% en sus beneficios del tercer trimestre, según los datos de LSEG I/B/E/S, por encima del aumento del 0,4% que esperaban los analistas hace una semana.

Sin embargo, el consenso para los ingresos se deterioró con previsiones de un descenso del 0,9%, frente a la caída del 0,1% esperada la semana pasada. Esto confirmaría una tendencia, observada en cinco de los seis trimestres más recientes, en la que los beneficios de las empresas han superado a los ingresos.

Las empresas recurren cada vez más al ahorro de costes y a las reestructuraciones para compensar la caída de los ingresos, a medida que los consumidores, en dificultades, recortan gastos.

EL ATLÁNTICO SE ENSANCHA

Sin embargo, cuando la temporada de resultados ha llegado a su ecuador y más de la mitad de las empresas del STOXX 600 han presentado sus resultados, la diferencia de rendimiento entre las empresas europeas y las estadounidenses se ha hecho más notable.

Según otro informe de LSEG I/B/E/S, se prevé que los beneficios de las empresas del S&P 500 aumenten un 13,8%. De las 315 empresas que habían presentado sus resultados el viernes, el 83,2% superó las estimaciones de los analistas, la mayor tasa de superación en cuatro años.

En cambio, de las empresas del STOXX 600 que publicaron sus resultados, el 55,3% han superado las expectativas de beneficios.

No todas las zonas geográficas obtienen los mismos resultados: se prevé que las empresas polacas e irlandesas del índice aumenten sus beneficios un 65% y un 28,3% interanual, respectivamente, mientras que las danesas y noruegas registrarán caídas del 20,8% y el 14,9%, respectivamente. Los resultados del gigante farmacéutico AstraZeneca y de las empresas de defensa Rheinmetall y Leonardo revelarán más sobre el estado de ánimo de los ejecutivos de las principales empresas europeas.

