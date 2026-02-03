Las energéticas Devon y Coterra se fusionarán en un gigante valorado en 58.000 millones de dólares

Por Pooja Menon y Sumit Saha

3 feb (Reuters) -

Las empresas energéticas estadounidenses Devon Energy , con sede en Oklahoma City

, y Coterra ⁠Energy, con sede en Houston

, ⁠se fusionarán en una operación íntegramente con acciones para convertirse en un productor de gran capitalización con una posición destacada en la cuenca del ⁠Pérmico, en ‌un ​momento en que los operadores de esquisto se están agrupando para reducir costes y aumentar su ​escala.

El acuerdo del lunes para crear una empresa con un valor empresarial de ‌58.000 millones de dólares es el mayor del ‌sector después de que Diamondback comprara Endeavor ​Energy Resources por 26.000 millones de dólares en 2024.

La consolidación se produce en un momento en que el exceso de petróleo a nivel mundial y la creciente posibilidad de que más barriles venezolanos vuelvan al mercado ejercen presión sobre los precios del crudo estadounidense, lo que perjudica los márgenes de los productores de esquisto.

Aunque las fusiones y adquisiciones en el sector se enfriaron en 2025, los productores de ⁠esquisto siguen buscando ventajas de tamaño, desde la reducción de los costes por barril hasta la ampliación de las ​pistas de perforación en cuencas maduras como la del Pérmico, en Texas, y la de Anadarko, en Oklahoma.

El director ejecutivo de Devon, Clay Gaspar, dirigirá la empresa fusionada, mientras que el director ejecutivo de Coterra, Tom Jorden, pasará a ser presidente no ejecutivo.

Las acciones de Coterra han subido casi un 14% desde que se informó por primera vez de las negociaciones del ⁠acuerdo el 15 de enero, mientras que Devon ha ganado alrededor de un 6%. Las acciones ​de Coterra cayeron un 2,4% el lunes, tras una caída de aproximadamente el 5% en los precios del petróleo.

Según los cálculos de Reuters, el acuerdo tiene un valor patrimonial de 21.400 millones de dólares. ‍Según los términos del acuerdo, los accionistas de Coterra recibirán 0,70 acciones de Devon por cada acción que posean. Devon poseerá aproximadamente el 54% de la empresa fusionada.

"La combinación es cada vez más positiva para ambos accionistas, ya que une a dos empresas de alta calidad para crear una entidad más grande que ​debería atraer un mayor interés de los inversores en el volátil mercado energético actual", afirmó Gabriele Sorbara, analista de Siebert Williams Shank & Co.

(Información de Pooja Menon, Sumit Saha, Arunima Kumar y Katha Kalia en Bangalore; edición de Tasim ‍Zahid, Nathan Crooks, Arun Koyyur y Alan Barona; edición en español de Jorge Ollero Castela)