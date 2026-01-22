Las energías eólica y solar generaron más electricidad que las fósiles en la UE en 2025

Los países de la Unión Europea produjeron por primera vez en 2025 más electricidad generada por centrales eólicas y solares que por aquellas alimentadas por combustibles de origen fósil, según un informe del centro de reflexión Ember publicado el jueves

Las energías eólica y solar "generaron un récord del 30% de la electricidad de la UE, superando a las energías fósiles (29%)", indicó el grupo de expertos en su informe anual "European Electricity Review"

"Este momento histórico muestra la rapidez con la que la UE está evolucionando hacia un sistema energético basado en la energía eólica y solar", celebró Beatrice Petrovich, autora del informe

"Mientras que la dependencia de las energías fósiles alimenta la inestabilidad en el mundo, los retos de la transición hacia las energías limpias son más evidentes que nunca", añadió

Este crecimiento se debe principalmente al avance de la energía solar, cuya producción aumentó más de un 20% por cuarto año consecutivo, según Ember

Esta representó el 13% de la electricidad producida en la UE, un récord, por delante de la electricidad procedente de centrales térmicas de carbón e hidroeléctricas

La energía eólica representó el 16,9% de la electricidad producida el año pasado, lo que supone un ligero descenso debido a la falta de viento de principios del año pasado, mientras que la energía hidráulica supuso el 11,7%, menos que en 2024 debido a que se registraron menos precipitaciones

La producción de electricidad a partir del carbón volvió a alcanzar un nuevo mínimo y se situó en 9,2% en 2025 tras años de fuerte descenso, según el informe realizado en base a los datos de producción y demanda de electricidad en los 27 países de la UE

En 19 países de la UE menos del 5% de la electricidad se generó a partir del carbón

Ember señaló que la UE sigue dependiendo en gran medida del gas, con un cuota del 16,7%

"El aumento de la producción de electricidad a partir del gas, junto con la disminución de la producción hidroeléctrica en 2025, ha hecho aumentar el 16% la factura de importaciones de gas fósil de la UE y provocó una subida de los precios en los mercados de la electricidad", indicó

Así, la UE corre el "riesgo de chantaje energético por parte de los exportadores de energías fósiles", en alusión a la dependencia europea del gas ruso y de las presiones de Donald Trump para comprar gas y petróleo a Estados Unidos