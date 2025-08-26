Las erupciones volcánicas aumentan las lluvias a lo largo del ecuador

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Investigadores de Princeton han descubierto que los volcanes que expulsan gases a gran altura no solo alteran las temperaturas globales. También influyen en las inundaciones de maneras inusuales. En un artículo publicado en Nature Geoscience, informan que las grandes erupciones crean patrones de inundación distintivos según la ubicación del volcán y la dispersión de su columna. Estos patrones se dividen principalmente a lo largo de la línea ecuatorial.

Cuando la columna de un volcán se concentra generalmente en un hemisferio, las inundaciones disminuyen en ese hemisferio y aumentan en el otro. Este patrón afecta con mayor intensidad a las regiones tropicales y muestra poco o ningún efecto en otras regiones. Los volcanes que crean columnas que afectan a ambos hemisferios muestran un patrón diferente. Estas erupciones disminuyen las inundaciones en los trópicos de ambos hemisferios, mientras que las aumentan en las regiones áridas.

TRES ERUPCIONES A ESTUDIO

Para el estudio, los investigadores examinaron tres grandes erupciones: la erupción de Santa María en Guatemala en 1902, cuya columna se concentró en el hemisferio norte; la erupción del Agung en Indonesia en 1963, cuya columna se concentró en el hemisferio sur; y la erupción del Pinatubo en Filipinas en 1991, con una columna más simétrica.

Gabriele Villarini, uno de los investigadores principales, explicó que la clave de estos patrones reside en las corrientes de aire globales. Los vientos alisios que rodean el globo se encuentran en el ecuador, en una región denominada Zona de Convergencia Intertropical. Los vientos convergentes crean un patrón meteorológico dividido a lo largo de una línea que generalmente sigue el ecuador.

Esta zona forma una franja climática en las regiones tropicales a ambos lados del ecuador, donde asciende agua cálida y húmeda, lo que produce fuertes lluvias. El cambio entre verano e invierno desplaza la línea hacia el norte y el sur, provocando las estaciones lluviosas y secas que se experimentan normalmente en gran parte de los trópicos.

Las grandes erupciones volcánicas alteran este patrón, explicó Villarini, profesor de ingeniería civil y ambiental del Instituto Ambiental High Meadows. Los volcanes expulsan gases, principalmente dióxido de azufre, a la estratosfera. En esta región de la atmósfera superior, el gas de azufre se oxida y se convierte en diminutas partículas suspendidas.

Estos aerosoles dispersan la luz solar entrante y absorben el calor que irradia la Tierra. Esto, simultáneamente, enfría la superficie terrestre y calienta la estratosfera, lo que afecta la circulación del aire. Estudios científicos previos han demostrado el efecto en la temperatura global, y se han propuesto técnicas relacionadas para proyectos de geoingeniería destinados a combatir el calentamiento global.

El equipo de Princeton descubrió que los cambios en la circulación del aire resultantes de las erupciones modifican la posición de la Zona de Convergencia Intertropical, provocando su desplazamiento hacia el norte o el sur, alejándola del hemisferio que experimenta la erupción. Este desplazamiento altera directamente los patrones de lluvia. La zona, con su aire cargado de humedad, se aleja de la erupción, provocando mayores lluvias e inundaciones más graves en la región tropical correspondiente.

Aumento intensos de lluvias un año después

Villarini afirmó que los efectos del aumento de las precipitaciones suelen ser más intensos en el año posterior a la erupción y disminuyen después de varios años. Los investigadores examinaron las erupciones de Santa María (1902) y Agung (1963) porque sus columnas se limitaron a un solo hemisferio. Como resultado, los aerosoles de azufre se concentraron desproporcionadamente en ese hemisferio, modificando las corrientes de aire y desplazando la Zona de Convergencia Intertropical hacia el otro hemisferio.

Tras la erupción de Agung en el hemisferio sur, el 50% de los aforadores registraron una reducción de los caudales máximos (una medida de las inundaciones fluviales) en las regiones tropicales del hemisferio sur durante el primer año posterior a la erupción. Los aforadores en los trópicos del hemisferio norte registraron un aumento de aproximadamente el 40% en los caudales máximos. La erupción de Santa María en el hemisferio norte fue seguida por un aumento del 25% en los lugares con inundaciones máximas en los trópicos del hemisferio sur y un aumento del 35% en los lugares con disminución de los caudales en los trópicos del norte. Además, Santa María registró un aumento en las crecidas máximas en las regiones áridas y templadas del hemisferio norte. Los investigadores indicaron que aproximadamente el 25% de los sitios en esas regiones experimentaron aumentos en los dos años posteriores a la erupción.

La columna de aerosoles de la erupción del Pinatubo de 1991 se distribuyó de manera prácticamente uniforme en ambos hemisferios, según los investigadores. A diferencia de las otras dos erupciones, el Pinatubo disminuyó las inundaciones en las zonas tropicales de ambos hemisferios. Los caudales máximos disminuyeron en el 20% de los sitios en los trópicos del sur y en el 35% en los sitios en los trópicos del norte.

Las regiones áridas mostraron el efecto contrario. Los investigadores descubrieron que las regiones extremadamente secas experimentaron un aumento en los caudales máximos en aproximadamente el 35% de los sitios a ambos lados del ecuador tras la erupción del Pinatubo. Hanbeen Kim, autor principal del artículo, explicó que este aumento posiblemente se deba a un mecanismo diferente de circulación del aire, denominado acoplamiento monzón-desierto. En este patrón, el aire desciende sobre las regiones monzónicas asiáticas y asciende sobre las regiones áridas cercanas.