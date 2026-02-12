Las escuelas deberían ser seguras: pueblo canadiense llora a víctimas de tiroteo

Al caer la noche del miércoles en la localidad canadiense de Tumbler Ridge, cientos de personas se congregaron en la plaza principal para encender velas en memoria de las víctimas de uno de los tiroteos masivos más graves que ha sufrido el país.

Una vez terminada la ceremonia y bajo un frío cada vez más intenso, los asistentes colocaron sus velas al pie de un gran árbol, donde estaban expuestas las fotografías de varias víctimas.

Varias personas sollozaban, y una adolescente repetía "no es justo" mientras lloraba.

La policía identificó a la atacante como Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero de 18 años con antecedentes de problemas de salud mental.

Se quitó la vida después de disparar contra su madre y su hermanastro en una vivienda, y luego contra otras seis personas -incluyendo cinco menores- en la escuela secundaria local.

Unas 25 personas también resultaron heridas, algunas de las cuales siguen entre la vida y la muerte.

La policía no ha determinado aún el móvil del ataque.

En la vigilia, el alcalde del pequeño poblado de 2.400 habitantes, Darryl Krakowka, insistió en que la comunidad debía mantenerse unida.

"Somos como una gran familia", dijo ante la multitud. "Si necesitas un abrazo, extiende la mano. Acércate a tu vecino", añadió.

Los tiroteos escolares son poco frecuentes en Canadá, en comparación con su vecino Estados Unidos.

Sin embargo, esta tragedia es una de las más mortales del país, tras un tiroteo masivo de 2020 en Nueva Escocia que se cobró 22 vidas y condujo a la prohibición de muchas armas de asalto.

- "Las escuelas deberían ser seguras" -

"Las escuelas deberían ser seguras", aseguró a la AFP durante la vigilia Gigi Rejano, que trabaja en un restaurante local, y pidió que en adelante la entrada del establecimiento escolar sea vigilada.

"Es el lugar al que se supone que los niños deben ir a aprender, a estar seguros, a estar con sus compañeros y a convertirse en adultos", señaló.

El alcalde también advirtió, como varios asistentes a la ceremonia, que la pintoresca ciudad minera al pie de las Montañas Rocosas podría quedar marcada durante mucho tiempo por esta matanza.

"Estamos aquí para apoyar a estas familias, para siempre", dijo Krakowka.

Kevin Matthews, un jubilado que ha vivido en Tumbler Ridge durante más de dos décadas, dijo que casi todos en el pueblo tenían algún vínculo con una víctima.

"El camino a seguir es acompañar a las familias en duelo", afirmó.