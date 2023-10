Los ángeles--(business wire)--oct. 17, 2023--

El acoso escolar en la escuela secundaria aumentó desde la pandemia, con un mayor número de estudiantes que afirman haber recibido acoso en la escuela. Y más del 40 % de los alumnos acosados dijeron que los incidentes ocurrieron en pasillos, escaleras y aulas. 1

“Los niños tienen muchas oportunidades de intimidar a los demás en el entorno escolar tradicional", manifestó Shellie Hanes, superintendente de Learn4Life, una red de más de 80 escuelas secundarias públicos. "Los mismos alumnos están juntos todo el día, todos los días, a veces sin supervisión de los adultos. Puede ser un caldo de cultivo para los matones".

Learn4Life ofrece un modelo de tipo universitario, con horarios flexibles e instrucción individualizada, de modo que los estudiantes pueden acudir en días y horas diferentes; esto resulta ideal para quienes tienen que trabajar o cuidar niños pequeños y prácticamente elimina las oportunidades de acoso.

Hanes afirma que muchos de sus 53.000 alumnos se trasladaron a Learn4Life para escapar del acoso escolar. Una estudiante, Valerie G., sufrió acoso desde el primer día del colegio y, cuando el personal no le ofreció apoyo frente a los acosadores, se rindió y empezó a interrumpir las clases.

“El primer día que fui a Learn4Life estaba dispuesta a que me juzgaran, era mi mecanismo de defensa", dice Valerie. “Pero en lugar de eso, me recibió un personal al que no le importaba mi pasado ni me juzgaba por mi piel morena, mi aspecto o mi expediente escolar anterior. Lo único que querían era ayudarme a retomar el camino y a encontrar un nuevo estilo de vida para mí".

Hoy Valerie está prosperando, toma clases de matrícula simultánea en un instituto terciario y planea ir a la universidad y a la facultad de medicina para convertirse en cirujana.

Octubre es el Mes de la Prevención del Acoso Escolar, y está diseñado para educar a los padres sobre los efectos negativos del acoso en la salud física, social, emocional, académica y mental de sus hijos, que pueden persistir en la edad adulta. Los alumnos acosados suelen tener peores resultados en la escuela. Son menos participativos y su aprendizaje se resiente. Cuando son acosados o excluidos, los adolescentes son más propensos a tomarse los futuros rechazos sociales de forma mucho más personal, creyendo que hay algo malo en ellos. Los adolescentes acosados son menos resistentes y tardan más en recuperarse del rechazo que los que se sienten aceptados por sus compañeros.

Cuando se trata de seguridad escolar, el acoso es la principal preocupación de los profesores, incluso más que los tiroteos o las drogas en el campus, según un reciente informe de la RAND Corporation. 2 Y también es una preocupación clave para los padres. Una encuesta del Pew Research Center que se le realizó a los padres en otoño de 2022 reveló que casi tres cuartas partes de los padres afirmaban estar muy preocupados o algo preocupados por que sus hijos sufrieran acoso escolar. 3

“Tenemos una política estricta contra el acoso y, lo que es más importante, hemos eliminado la estructura en la que prosperan los acosadores", afirma Hanes. “Además, enseñamos a los alumnos técnicas de afrontamiento y resiliencia, que les ayudan a lidiar con los altibajos de la vida y justicia reparadora para enseñar a los jóvenes los efectos que sus actos tienen en otras personas".

Para obtener más información sobre el Mes de la Prevención del Acoso Escolar, visite StopBullying.gov. Para conocer el modelo educativo de Learn4Life, visite https://learn4life.org/about-us/.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas secundarias públicas sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Brindamos servicio a más de 53.000 estudiantes, tanto a tiempo completo como en periodos entre sesiones y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

