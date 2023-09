Xavier Puig: "Las jugadoras necesitan jugar a fútbol y no estar comprometidas ni metidas en esta nube oscura"

BARCELONA, 19 Sep. 2023 (Europa Press) -

El directivo del FC Barcelona encargado del Barça Femení, Xavi Puig, aseguró que las jugadoras internacionales españolas --todas-- necesitan poder jugar a fútbol y no verse "metidas en la nube negra" en la que están estos días, y aseguró que las blaugranas acudieron a la concentración de Valencia acompañadas por un directivo y el mánager general del fútbol femenino.

"Este es un problema que no viene de hoy, es un problema de hace mucho tiempo y siempre hemos escuchado a las jugadoras. Es más, hoy han viajado dos miembros de nuestro equipo, un ejecutivo y el director esportivo, Markel Zubizarreta, para estar con ellas por si tienen algún tipo de duda o problema o si quieren comentar algo", aseguró en declaraciones facilitadas por el club.

La posición del Barça es de "máximo respeto y apoyo" a sus jugadoras. "Hoy he hablado con las 8 convocadas, 8 del primer equipo y 2 que están jugando en la sub-23, como son las convocadas Claudia Pina y Bruna, y les he manifestado que estén tranquilas, que el club les apoya y les quiere", aseguró.

"Lo que sí que pedimos por el bien del deporte, por el bien del deporte femenino, por el bien del deporte en general y de la sociedad, es que lleguen a un consenso, que se arregle este problema de una vez por todas, porque esto afecta a todos", aportó.

En declaraciones a Movistar, añadió poco después que el Barça temía, en caso de no acudir sus jugadoras a la convocatoria --la primera con Montse Tomé como seleccionadora--, las posibles sanciones. "Nosotros somos fieles a la normativa que nos marca la Federación Española y el CSD en este aspecto. Nosotros nos regimos por esto, por esta normativa. Y el incumplir esta normativa quería decir también que la sanción pudiera derivar a ellas y en segundo plano al club", reconoció.

"No es un tema que venga de hace dos días. Lo he hablado en más de una ocasión ya, yo creo que es una cuestión de consenso, de hablar, de hablar mucho y de hablar bien y que al final pues esto se ha derivado a un terreno que no es bueno para nadie, no es bueno ni para el fútbol, ni para el deporte, ni para el fútbol femenino, ni para el deporte femenino, ni para la sociedad, ni para nadie. Esto no es bueno para nadie. Las jugadoras necesitan jugar a fútbol, que es lo que saben hacer, y no estar comprometidas y metidas en esta nube oscura que desde hace años las está acompañando", lamentó.