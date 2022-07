Las españolas Raquel González y Laura García-Caro, quinta y sexta del mundo en 35 km marcha

Las atletas españolas Raquel González y Laura García-Caro lograron este viernes el quinto y sexto puesto en la prueba de 35 kilómetros marcha en el Mundial de Eugene (Oregón, Estados Unidos), una gran actuación para aspirar a las medallas en el Europeo.

La cita estadounidense se puso muy cara desde el principio. Tres marchadoras por encima del resto se pidieron el podio, que se repitió de la prueba de los 20 kilómetros. La peruana Kimberly García Léon se colgó de nuevo el oro (2:39:16), por delante de la polaca Katarzyna Sdzieblo y la china Shijie Qieyang.

La dupla española se encontró fuerte y no dejó de pelear el podio, recortando aún a cinco kilómetros del final, pero el desgaste hizo que al final perdieran posición con la griega Antigoni Ntrismpioti, cuarta. "Íbamos en el grupo de detrás. Kimberly era superior, sabíamos que si entrábamos en esa guerra nos podíamos quedar muy atrás. Ahí hemos estado", dijo Raquel González.

"Había un momento que iba cuarta e iba recortando a la china pero se había escapado bastante al principio y no ha sido suficiente. Ha sido ahí cuando se me ha escapado la de chocolate y me ha pillado la griega", añadió en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), pensando ya en el Europeo del mes que viene, a pesar de un año complicado en preparación.

Como tercera mejor europea del mundo, con la segunda mejor marca española de la historia (2:42.27), Raquel parte como una de las favoritas para el Europeo de Múnich, al igual que García-Caro, a su vez tras hacer marca personal (2:42.45). La de Lepe también marchó en todo momento en el grupo perseguidor y terminó satisfecha por dejarse todo aunque no fue suficiente para podio.

"Me he encontrado muy bien. Estaba ahí peleando. Desde el kilómetro 15-20 ya sufría ritmos altos pero sabía que había entrenado para ello y podía seguir un poco más. Las rivales han sido muy duras, las tres primeras desde el primer momento ni las hemos podido seguir pero yo quería pelear con las que estaba, sacar mi máximo rendimiento y lo he hecho", dijo García-Caro.

España suma así otros dos puestos de finalistas en el Mundial, con la marcha en buen lugar con vistas al Europeo. "Pelearemos por estar ahí delante en las medallas. Hay mucho nivel pero hace que no nos relajemos y queramos un poco más", añadió Laura.