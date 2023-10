El XV de Francia, eliminado en cuartos de final de 'su Mundial', sufrió este domingo una desilusión acorde a las inmensas ambiciones con las que arrancaron el torneo: levantar por primera vez el trofeo, ante su público, el 28 de octubre.

Esta derrota 29-28 ante los vigentes campeones del mundo no es deshonrosa ni por la entidad del rival ni por lo exiguo del resultado, pero no evita un poso de decepción y un jarro de agua fría sobre el fervor popular que había desatado en el país galo el partido inaugural ganado a los 'All Blacks' neozelandeses.

Fabien Galthié, que había tomado las riendas del equipo en pleno marasmo después de la Copa del Mundo 2019 y que parecía ser capaz de ofrecer un primer título al 'Gallo' después de tres finales perdidas (1987, 1999, 2011), no pudo finalmente mejorar la actuación de hace cuatro años en Japón.

Sin embargo, bajo su dirección, Francia ha encadenado victorias en las últimas temporadas (14 consecutivas entre noviembre de 2021 y febrero de 2023, un récord) contra las más grandes naciones del rugby (como contra Sudáfrica 30-26 en noviembre pasado). También conquistó el Grand Slam en el torneo de las Seis Naciones en 2022, el primero en doce años para Francia.

Y con jugadores de clase mundial, como Antoine Dupont, nombrado mejor jugador del mundo en 2021, Grégory Alldritt, doble ganador de la Champions Cup con La Rochelle, o Damian Penaud, segundo máximo marcador de tries de la historia del rugby francés, todo indicaba que esta edición podía ser la buena.

- Sin Ntamack pero con Dupont -

Ni siquiera el anuncio a mediados de agosto de la baja para toda la competición de su apertura estrella Romain Ntamack a causa de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla pareció hacer mella en la convicción de los 'Bleus'.

La fractura en el pómulo de su estrella Antoine Dupont, producida por un choque con un jugador de Namibia el 21 de septiembre, provocó consternación en un primer momento pero su recuperación alentó de nuevo la ilusión en las filas galas.

La competición, por vez primera organizada íntegramente sobre suelo francés, había comenzado con buen pie para la anfitriona.

El 8 de septiembre en el Stade de France, los 'Bleus' se reivindicaron ante el planeta oval con un convincente partido ante los 'All Blacks' (27-13), triples campeones del mundo.

El XV francés, con varias rotaciones, volvió a ganar aunque sin ofrecer su mejor cara a una combativa Uruguay (27-13) en Lille, y después, con el regreso de varias de sus estrellas, dio una exhibición ante los modestos namibios (96-0) en Marsella, la victoria más amplia de la historia de los 'Bleus'.

En el último partido de la primera fase, Francia cumplió con lo necesario para sellar ante Italia su boleto a cuartos (60-7).

La carrera contrarreloj ganada por Dupont, celebrada como otra victoria, no impidió al XV galo volver a caer en errores pasados de su juego.

Una vez digerida esta eliminación, Francia deberá hacer un balance junto a Galthié, quien renovó su contrato hasta la Copa del Mundo de 2027 en Australia.

