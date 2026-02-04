Las estrellas a seguir en los JJOO de Invierno de Milán Cortina

De las dudas sobre el estado real de las estrellas estadounidenses Lindsey Vonn y Chloe Kim, recientemente lesionadas, a la posibilidad del fondista Johannes Klaebo de batir el récord de oros olímpicos de invierno: así llegan a Milán Cortina 2026 algunas de las principales figuras.

. Esquí alpino: Vonn contrarreloj, Shiffrin en forma

Uno de los momentos más esperados de estos Juegos Olímpicos de Invierno será el descenso femenino del 8 de febrero en Cortina d'Ampezzo, donde la emblemática Lindsey Vonn (41 años), que volvió al esquí alpino tras haberse retirado, aspira a reeditar el título logrado en Vancouver 2010.

El reto es apasionante, después de su calvario con las lesiones y una prótesis de titanio para acabar con su dolor en la rodilla derecha, pero los aficionados temblaron el pasado fin de semana cuando la vieron caer violentamente en Crans Montana, sufriendo entonces una lesión en la rodilla izquierda que le deja en duda.

"Mi sueño olímpico no ha terminado", se apresuró a aclarar ella misma horas después de la caída y el martes dio más detalles sobre el alcance serio de su lesión (rotura del ligamento cruzado anterior), pero siguió confiando en su participación en el descenso.

Mucho mejor llegará en cualquier caso su compatriota Mikaela Shiffrin, tras asegurar a finales de enero su noveno globo del eslalon en la Copa del Mundo de esquí alpino.

Ganó siete de los ocho eslálones de esta temporada y parece lanzada a borrar la decepción de Pekín 2022, cuando se quedó sin medalla.

En el esquí alpino masculino, uno de los focos de esta edición será saber si la revelación italiana Giovanni Franzoni amarga en el descenso al favorito suizo Marco Odermatt, ganador de las cuatro últimas generales de la Copa del Mundo, como ya hizo en enero en Kitzbühel.

. Patinaje artístico: Ilia Malinin, todo a favor

Desde su llegada a la escena internacional en 2022, Ilia Malinin se ha impuesto como el nuevo fenómeno del patinaje mundial. Vigente doble campeón, dos veces ganador de la final del Grand Prix, el estadounidense de 21 años cuenta ya con un palmarés envidiable.

Hijo de dos patinadores de alto nivel, insiste a menudo en su intención de innovar y romper los límites en su deporte. Es el primer patinador, y por ahora el único, en dominar el cuádruple axel, el salto más difícil.

El martes incluso dijo sentirse "físicamente preparado" para un salto con una quinta rotación.

Comenzó la temporada brillando a mediados de octubre en Angers (Francia), antes de seducir al mundo en la final del Grand Prix, en diciembre en Nagoya (Japón).

. Esquí de fondo: Klaebo ante la historia

A sus 29 años, el noruego Johannes Klaebo firmó en marzo una hazaña sin precedentes en el esquí de fondo: en el Mundial de Trondheim, en su país, ganó los siete títulos en juego, en las diferentes pruebas y estilos.

Ya cinco veces campeón olímpico (dos oros en Pekín 2022 y tres en Pyeongchang 2018), puede aspirar al récord de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, que comparten actualmente con ocho sus compatriotas Marit Björgen (esquí de fondo), Björn Daehlie (esquí de fondo) y Ole Einar Björndalen (biatlón).

Inició su actual temporada en tromba, superando a principios de diciembre la barrera simbólica del centenar de victorias individuales en pruebas de la Copa del Mundo.

. Freestyle: ¿triplete para Chloe Kim y Eileen Gu?

La snowboarder estadounidense Chloe Kim aspirará en Italia a un tercer título olímpico consecutivo en halfpipe después de sus victorias en 2018 -cuando no tenía todavía 18 años- y en 2022.

Sin embargo, su invierno no ha sido el soñado para llegar en forma a esta cita olímpica: a principios de enero se lesionó un hombro, pero descartó desde el primer momento una baja para los Juegos.

En el esquí acrobático, la china Eileen Gu se cayó en el entrenamiento en agosto en Nueva Zelanda.

Desde entonces ha ido de menos a más y la estrella china de los deportes de invierno ganó en su país, en Secret Garden, en la modalidad de halfpipe, y en la de slopestyle en Laax (Suiza) en enero.

La ultramediática Eileen Gu ya fue la sensación en los Juegos de Pekín 2022, cuando con 18 años se llevó los oros en Big Air y halfpipe, y la plata en slopestyle.