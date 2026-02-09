Las estrellas Chloe Kim y Eileen Gu apoyan a esquiador criticado por Trump

La estrella estadounidense del snowboard, Chloe Kim, doble campeona olímpica, pidió "amor" y "compasión" en un mensaje de apoyo a su compañero de equipo Hunter Hess, un esquiador freestyle al que el presidente Donald Trump llamó el domingo "auténtico perdedor".

El dirigente republicano utilizó su plataforma Truth el domingo para enviar ese mensaje contra Hess (27 años), que está en Italia para participar en el esquí acrobático y que a mediados de la pasada semana había dicho que "llevar la bandera no significa que represente todo lo que está pasando en Estados Unidos" y que ser representante del país en estos momentos le genera "sentimientos encontrados".

Chloe Kim compareció este lunes en la sala de prensa del snowpark de Livigno y fue preguntada por esta cuestión.

"Creo que en momentos como estos es realmente importante que nos unamos y, de alguna manera, nos defendamos unos a otros por todo lo que está sucediendo", dijo la doble campeona olímpica de halfpipe, de 25 años, cuyos padres emigraron a Estados Unidos desde Corea del Sur.

"Creo que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre lo que está sucediendo. Creo que debemos guiarnos por el amor y la compasión, y me encantaría ver más de eso", subrayó.

- "Mucha empatía" -

También fue consultada sobre el tema la estrella china Eileen Gu, que nació y creció en San Francisco, aunque represente al país de origen de su madre, y que reside en Estados Unidos.

"Me llamó hace como un par de días, antes del texto (el mensaje de Trump en Truth) y me dijo que creía que yo era la única persona que podría comprender qué se siente cuando estás intentando esquiar y tienen a todo el mundo buscándote", afirmó la esquiadora freestyle de 22 años, después de colgarse la medalla de plata en la modalidad de slopestyle, siendo superada en esa prueba, como en los Juegos de Pekín 2022, por la suiza Mathilde Grémaud.

Gu fue víctima antes de esos Juegos de 2022 de una oleada de críticas en Estados Unidos por haber optado por defender a China, en medio de un contexto de tensión geopolítica entre las dos potencias.

"Siento mucha empatía por él. Me entristece que él esté en esta situación. Parece que está en una guerra que no puede ganar ante la prensa. Sé cómo de duro trabaja y creo que el foco debería estar en su esquí", defendió.