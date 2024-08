Las estrellas de "Beetlejuice" inauguran del Festival de Cine de Venecia

VENECIA, Italia (AP) — La 81ª edición del Festival de Cine de Venecia arrancó al estilo de Hollywood con el estreno mundial de “Beetlejuice Beetlejuice” el miércoles por la noche en el Lido.

Para hacer la secuela, Tim Burton se reunió con varios miembros clave del elenco de su comedia de terror de 1988, incluido Michael Keaton interpretando al demonio titular, Catherine O’Hara, y Winona Ryder como Lydia, convertida ahora madre de su propia adolescente hosca interpretada por Jenna Ortega.

“No quiero hacer una gran secuela por dinero”, dijo Burton unas horas antes del estreno, con su elenco a su lado. “Quería hacer esto por razones muy personales”.

La razón, dijo, era que se había desilusionado con la industria del cine en los últimos años. “Beetlejuice Beetlejuice” era lo que necesitaba para volver a enamorarse del proceso.

“Me di cuenta de que si iba a hacer algo de nuevo, solo quería hacerlo desde mi corazón. Algo que quería hacer”, dijo Burton. “Es un poco como el personaje de Lydia. A veces tu vida da un pequeño giro, vas por un camino diferente. Como que me perdí un poco”.

La película llega 36 años después de que el público conociera a la familia Deetz. Aunque la original “Beetlejuice” fue un éxito, la décima película más taquillera de 1988, y sigue siendo muy querida, Burton dijo que nunca entendió por qué fue un éxito. De hecho, ni siquiera lo vio para prepararse para hacer esta. Recordaba el espíritu bastante bien.

“Hay muy pocas oportunidades de estar en algo que se puede decir que es 100% original y único”, dijo Keaton, quien bromeó sobre la evolución de su personaje.

“Creo que mi personaje ha madurado”, dijo Keaton. “Tan suave y sensible como fue en la primera, creo que lo es aún más en esta”.

“Beetlejuice Beetlejuice”, que Warner Bros. se estrena en cines de todo el mundo la próxima semana, podría tener buenos resultados en taquilla para Hollywood, pero se hizo con una energía improvisada que se extendió desde el elenco hasta el equipo de producción, que a menudo construía marionetas en el acto.

“No va a ganar ningún Óscar por efectos especiales”, dijo Burton entre risas. “No importa. Es parte del ADN del proyecto”.

La película encuentra a Lydia (Ryder), ahora siendo presentadora de un programa de televisión cursi de caza de fantasmas, su madrastra Delia (O’Hara) y Astrid (Ortega) regresan a la antigua casa de Winter River después de la muerte de Charles. Astrid es una presencia reacia: su personaje es tan hosco como lo era Lydia cuando era adolescente, pero a diferencia de su madre, no cree en fantasmas.

“Yo era una gran admiradora de la primera”, dijo Ortega, quien conoció a Burton trabajando en la popular serie de Netflix “Wednesday” (“Merlina”). “Es alguien en quien confío inmensamente”.

Ryder, que tenía 15 años cuando interpretó por primera vez a Lydia, encontró que la experiencia de la secuela era muy similar, incluso más de 30 años después.

“La primera fue una experiencia muy especial y poder volver a ella fue un sueño hecho realidad”, dijo Ryder. “Mi amor y confianza por Tim es muy profundo. Hay un sentido lúdico en el que puedes probar cosas y sabes que si es malo no lo va a usar... Te sientes seguro y también completamente libre”.

Además de Ortega, los nuevos en el mundo de Beetlejuice son Justin Theroux, quien interpreta al sórdido novio y mánager de Lydia, Willem Dafoe como un policía/actor muerto, y Monica Bellucci como una fantasma que chupa almas que busca venganza contra Beetlejuice, su ex.

Theroux observó que la atmósfera lúdica en el set existía sin la presión “normal de una película de estudio”.

Y todo en “Beetlejuice Beetlejuice” era especial para Burton, desde la música hasta las referencias y homenajes al cine italiano y español y a las “películas tontas” que ama.

”(Fue) volver a las cosas que amo hacer, la forma en que amo hacerlas y las personas con las que amo hacerlas. Me di cuenta de que esa es la única manera de que sea un éxito. Me tiene que encantar hacerlo. No importaba cómo resultaría. Simplemente disfruté y me encantó hacerlo con todas estas personas”, dijo Burton. “Es como una extraña película familiar”.

“Beetlejuice Beetlejuice” se estrena en el festival fuera de competencia, 10 días ocupados en el Lido, que pronto estará plagado de estrellas de cine, desde George Clooney y Brad Pitt, hasta Lady Gaga y Angelina Jolie.

El Festival de Cine de Venecia se extenderá hasta el 7 de septiembre.

AP